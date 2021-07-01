2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Гравців збірної потрібно зобов'язати говорити українською мовою: "Це не злочин"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 10:17
Копіювати лінк
Відомий історик і журналіст вважає, що тільки прописане в контракті зобов'язання змусить футболістів і тренерів нашої команди перейти на державну мову
Вахтанг Кіпіані запропонував зобов'язати гравців розмовляти українською мовою
Вахтанг Кіпіані запропонував зобов'язати гравців розмовляти українською мовою / Фото: Reuters

Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані звернув увагу на те, що українські футболісти і тренери розмовляють російською мовою. Навіть героя зустрічі зі Швецією назвали "московітом" за коментар російською після матчу. Проте, Кіпіані придумав, як зробити так, щоб на Євро-2020 таки зазвучала наш державна мова.

"Чи може футболіст збірної України вийти на поле у футболці свого улюбленого – приміром, фіолетового, кольору, а не в синьо-жовтих кольорах? Ні, бо це визначається УАФ, а не є доброю волею спортсмена. Чи може футболіст збірної України одягнути футболку з рекламою улюбленого бренду, а не офіційного спонсора? Ні, бо це буде порушенням взятих УАФ зобов'язань.

Отже, Українська Асоціація Футболу у контрактах з головним тренером і командою має прописати, що публічні коментарі вони мусять давати державною мовою. І певен, що буде так як сталося з україномовним дубляжем – всі заговорять, бо це: а) красиво, б) правильно, в) є волею мільйонів тих, які збірну підтримують", – написав Кіпіані у Facebook.

У коментарях під постом не всі підписники Кіпіані розділили його думку. Один з фоловерів написав, мовляв, "футболісти для нас з вами грають, за честь Батьківщини, а не для того щоб інтерв'ю українською роздавати", але Кіпіані знайшов, чим аргументувати свою позицію.

"Хорвати або британці не для батьківщини грають? Знати державну мову – це не злочин, не переживайте так", – відповів він своєму підписнику.

До речі, раніше відомий коментатор Дмитро Губернієв заявив, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти