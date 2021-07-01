Гравців збірної потрібно зобов'язати говорити українською мовою: "Це не злочин"

Відомий історик і журналіст вважає, що тільки прописане в контракті зобов'язання змусить футболістів і тренерів нашої команди перейти на державну мову

Вахтанг Кіпіані запропонував зобов'язати гравців розмовляти українською мовою / Фото: Reuters

Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані звернув увагу на те, що українські футболісти і тренери розмовляють російською мовою. Навіть героя зустрічі зі Швецією назвали "московітом" за коментар російською після матчу. Проте, Кіпіані придумав, як зробити так, щоб на Євро-2020 таки зазвучала наш державна мова.

"Чи може футболіст збірної України вийти на поле у футболці свого улюбленого – приміром, фіолетового, кольору, а не в синьо-жовтих кольорах? Ні, бо це визначається УАФ, а не є доброю волею спортсмена. Чи може футболіст збірної України одягнути футболку з рекламою улюбленого бренду, а не офіційного спонсора? Ні, бо це буде порушенням взятих УАФ зобов'язань. Отже, Українська Асоціація Футболу у контрактах з головним тренером і командою має прописати, що публічні коментарі вони мусять давати державною мовою. І певен, що буде так як сталося з україномовним дубляжем – всі заговорять, бо це: а) красиво, б) правильно, в) є волею мільйонів тих, які збірну підтримують", – написав Кіпіані у Facebook.

У коментарях під постом не всі підписники Кіпіані розділили його думку. Один з фоловерів написав, мовляв, "футболісти для нас з вами грають, за честь Батьківщини, а не для того щоб інтерв'ю українською роздавати", але Кіпіані знайшов, чим аргументувати свою позицію.

"Хорвати або британці не для батьківщини грають? Знати державну мову – це не злочин, не переживайте так", – відповів він своєму підписнику.

До речі, раніше відомий коментатор Дмитро Губернієв заявив, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.