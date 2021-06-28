За Яремчука пропонують вже 25 мільйонів євро і хочуть бачити в Англії

Інтерес до нападаючого збірної України і бельгійського Гента Романа Яремчука спочатку проявляв Вулвергемптон, а тепер в боротьбу за форварда вступив Арсенал

/ Фото: Reuters

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук після Євро-2020 може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Інтерес до форварда активно проявляє лондонський Арсенал. Раніше ми повідомляли, що італійський гранд зацікавився нападником збірної України.

За інформацією Voetbal Belgie, англійський клуб готовий заплатити за трансфер 25-річного українського футболіста 25 мільйонів євро. Зазначається, що в послугах Яремчука також зацікавлені італійські Мілан і Рома і деякі німецькі клуби. Але міланський клуб не готовий купувати футболіста, а розглядає варіант з його орендою.

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Також раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку ще одного англійського клубу – Вулвергемптону. За допомогою українця англійська команда сподівається вирішити проблеми в атаці.

Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Гент"

Чинний контракт Яремчука з Гентом розрахований до 2025 року. В бельгійський клуб Роман перейшов у 2017 році з київського Динамо. У нинішньому сезоні український нападаючий взяв участь у 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше ми писали, що Яремчук пропустив тренування України на Євро через травму.

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