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Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
Німеччина --
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За Яремчука пропонують вже 25 мільйонів євро і хочуть бачити в Англії

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 16:37
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Інтерес до нападаючого збірної України і бельгійського Гента Романа Яремчука спочатку проявляв Вулвергемптон, а тепер в боротьбу за форварда вступив Арсенал
/ Фото: Reuters

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук після Євро-2020 може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Інтерес до форварда активно проявляє лондонський Арсенал. Раніше ми повідомляли, що італійський гранд зацікавився нападником збірної України.

За інформацією Voetbal Belgie, англійський клуб готовий заплатити за трансфер 25-річного українського футболіста 25 мільйонів євро. Зазначається, що в послугах Яремчука також зацікавлені італійські Мілан і Рома і деякі німецькі клуби. Але міланський клуб не готовий купувати футболіста, а розглядає варіант з його орендою.

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Також раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку ще одного англійського клубу – Вулвергемптону. За допомогою українця англійська команда сподівається вирішити проблеми в атаці.

Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Гент"

Чинний контракт Яремчука з Гентом розрахований до 2025 року. В бельгійський клуб Роман перейшов у 2017 році з київського Динамо. У нинішньому сезоні український нападаючий взяв участь у 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше ми писали, що Яремчук пропустив тренування України на Євро через травму.

Дивіться, як Яремчук забивав за Гент

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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