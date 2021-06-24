Дружина Яремчука на Євро вразила розкішним вбранням з декольте

Христина похизувалася красою в шикарному вбранні, поки її чоловік тренується в складі збірної України і готується до матчу 1/8 фіналу зі Швецією

Христина - дружина Романа Яремчука / Фото: Instagram

Багатьом футболістам пощастило мати красивих дружин. Христина Яремчук, дружина українського форварда, не соромиться періодично тішити своїм шармом підписників у соцмережах. Сьогодні вона виклала ще один карколомний кадр, а її чоловік тяжко працює в таборі національної команди.

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Молода мама на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, що перебуває в приголомшливій формі. На фото Христина постала з оголеними плечима в сукні з декольте і рукавичках.

Ми писали, що супутниці українських збірників хуліганять в Амстердамі.

Здається, красуня повинна надихнути львів'янина на подвиги.

Христина Яремчук / Фото: Instagram

Нагадаємо, збірна України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи битиметься з командою Швеції. Матч відбудеться в шотландському Глазго в наступний вівторок, 29 червня, о 22:00.

Навесні дружина Романа Яремчука засвітила свою красу, поки чоловік далеко.

Згадаймо, як форвард ефектно забив м'яч збірній Нідерландів: