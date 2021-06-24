26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Дружина Яремчука на Євро вразила розкішним вбранням з декольте

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
24 червня, 14:02
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Христина похизувалася красою в шикарному вбранні, поки її чоловік тренується в складі збірної України і готується до матчу 1/8 фіналу зі Швецією
Христина - дружина Романа Яремчука
Христина - дружина Романа Яремчука / Фото: Instagram

Багатьом футболістам пощастило мати красивих дружин. Христина Яремчук, дружина українського форварда, не соромиться періодично тішити своїм шармом підписників у соцмережах. Сьогодні вона виклала ще один карколомний кадр, а її чоловік тяжко працює в таборі національної команди.

Читайте також: дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі.

Молода мама на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, що перебуває в приголомшливій формі. На фото Христина постала з оголеними плечима в сукні з декольте і рукавичках.

Ми писали, що супутниці українських збірників хуліганять в Амстердамі.

Здається, красуня повинна надихнути львів'янина на подвиги.

Христина Яремчук
Христина Яремчук / Фото: Instagram

Нагадаємо, збірна України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи битиметься з командою Швеції. Матч відбудеться в шотландському Глазго в наступний вівторок, 29 червня, о 22:00.

Навесні дружина Романа Яремчука засвітила свою красу, поки чоловік далеко.

Згадаймо, як форвард ефектно забив м'яч збірній Нідерландів:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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