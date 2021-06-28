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Хорватия --
Испания --
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Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
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Евро-2020

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За Яремчука предлагают уже 25 миллионов евро и хотят видеть в Англии

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 16:37
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Интерес к нападающему сборной Украины и бельгийского Гента Роману Яремчуку изначально проявлял Вулверхэмптон, а теперь в борьбу за форварда вступил Арсенал
Роман Яремчук, сборная Украины
Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук после Евро-2020 может перебраться в английскую Премьер-лигу. Интерес к форварду активно проявляет лондонский Арсенал. Ранее мы сообщали, что итальянский гранд заинтересовался нападающим сборной Украины.

По информации Voetbal Belgie, английский клуб готов заплатить за трансфер 25-летнего украинского футболиста 25 миллионов евро. Отмечается, что в услугах Яремчука также заинтересованы итальянские Милан и Рома и некоторые немецкие клубы. Но миланский клуб не готов покупать футболиста, а рассматривает вариант с его арендой.

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Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны еще одного английского клуба – Вулверхэмптона. С помощью украинца английская команда надеется решить проблемы в атаке.

Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент"

Действующий контракт Яремчука с Гентом рассчитан до 2025 года. В бельгийский клуб Роман перешел в 2017 году из киевского Динамо. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что Яремчук пропустил тренировку Украины на Евро из-за травмы.

Смотрите, как Яремчук забивал за Гент

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A
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C
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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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