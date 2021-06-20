20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Евро-2020

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Итальянский гранд заинтересовался форвардом сборной Украины

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 13:27
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Львовянин Роман Яремчук понравился руководству Милана. Директор клуба Паоло Мальдини уже вступил в переговоры с бельгийским Гентом
Роман Яремчук, сборная Украины
Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Давно не секрет, что крупные футбольные форумы – своеобразные ярмарки игроков. На старте Евро-2020 основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил два мяча в двух матчах и привлек к себе дополнительное внимание. В пятницу стало известно, что Яремчука позвали в клуб Ярмоленко. Теперь же появилась информация об интересе к игроку Гента со стороны Милана.

Журналист-инсайдер Алессандро Якобоне на своей страничке в Twitter пишет, что знаменитый директор итальянского клуба Паоло Мальдини ведет с бельгийским клубом переговоры.

Сообщается, что подопечный Андрея Шевченко может перейти в Милан на правах аренды с последующим выкупом за 15-16 миллионов евро. В то же время Гент хочет выручить за украинца не меньше 20 миллионов. Также известно, что 25-летним форвардом интересовались итальянская Рома и немецкий Вольфсбург.

Тем временем Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020.

В любом случае бельгийскому клубу и футболисту будет из чего выбирать. Думается, сейчас лучшее время для трансфера, ведь Роман хорошо себя проявляет на ЧМ, а позже его цена упадет, сколько бы он не забивал в скромном чемпионате Бельгии.

В конце мая говорили, что игрок Динамо близок к переходу в Челси – Шевченко помогает в переговорах.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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