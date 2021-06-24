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Жена Яремчука на Евро поразила роскошным нарядом с декольте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
24 июня, 14:02
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Кристина блеснула красотой в шикарном наряде, пока ее муж тренируется в составе сборной Украины и готовится к матчу 1/8 финала со Швецией
Кристина - жена Романа Яремчука
Кристина - жена Романа Яремчука / Фото: Instagram

Многим футболистам повезло иметь красивых жен. Кристина Яремчук, супруга украинского форварда, не стесняется периодически баловать своим шармом подписчиков в соцсетях. Сегодня она выложила еще один сногсшибательный кадр, а ее муж тяжело трудится в лагере национальной команды.

Читайте также: жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Европе.

Молодая мама на своей странице в Instagram продемонстрировала, что пребывает в потрясающей форме. На фото Кристина предстала с оголенными плечами в платье с декольте и перчатках.

Мы писали, что спутницы украинских сборников хулиганят в Амстердаме.

Думается, красавица должна вдохновить львовянина на подвиги.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук / Фото: Instagram

Напомним, сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы сразится с командой Швеции. Матч пройдет в шотландском Глазго в следующий вторник, 29 июня, в 22:00.

Весной жена Романа Яремчука засветила свою красоту, пока муж далеко.

Вспомним, как форвард эффектно забил мяч сборной Нидерландов:

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И
Г
О
1
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3
4
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3
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И
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И
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1
Англия
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7
2
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3
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4
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1
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И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
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3
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3
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4
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3
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1
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И
Г
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1
Франция
3
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5
2
Германия
3
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3
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