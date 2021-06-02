"За результат відповідальність треба нести": Шевченко – про матчі збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив, що чекає від команди в товариських матчах, розповів про настрій Зінченка і пообіцяв ігровий час Ярмоленку

Головний тренер збірної України - Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3 червня в Дніпрі збірна України грає товариський матч зі збірною Північної Ірландії. Так наша команда готується до чемпіонату Європи. Напередодні спарингу головний тренер національної команди Андрій Шевченко відповів на питання журналістів.

Читайте також: Остаточний склад збірної України на Євро-2020

- Ми визначилися із заявкою. Кожен, хто був на зборі, був гідний у неї потрапити, ми вибрали 26 чоловік. Всі, хто були на зборах, залишаються з нами до останньої контрольної гри.

З чим це пов'язано? Наприклад, ми внесли Едіка Соболя в заявку, а він буквально в цей день не зовсім добре себе почував. Зараз він не тренується кілька днів. Це пов'язано не з травмою, а з його загальним станом. Він зробив сьогодні і буде робити завтра певні тести, щоб зрозуміти, що відбувається. Якщо все нормально – повернеться в групу. Тому я вирішив залишити всіх хлопців. До першої гри у нас є можливість поміняти гравців, у яких проблеми зі здоров'ям.

- Після нічиї з Бахрейном ви сказали, що результат для вас не має значення, треба було подивитися на реакцію гравців на навантаження. Які цілі стоять перед командою цей раз?

- Ми говорили з хлопцями стосовно результату. Будь-яка гра національної команди – величезна відповідальність. Це буде впливати на рейтинг, та й для впевненості в собі важливо перемагати. Особливо в таких матчах, де ми створили достатньо моментів, щоб спокійно виграти.

На жаль, у нас страждає реалізація, сподіваюся, ми підтягнемо цей компонент до початку Євро. Відповідальність за результат завжди повинна бути, але ми ставимо різні завдання.

Ми не готуємо команду до товариських ігор. Ми готуємо її через товариські ігри, через певні навантаження до офіційних матчів. Той план роботи, який ми запланували, повинен бути виконаний. За 4-5 днів до офіційної гри команда отримає достатньо відпочинку, щоб підготуватися.

Зараз ми повинні готувати команду через товариські ігри. Десь буде несвіжість, десь втома. Це світова практика перед великими турнірами, багато грають зовсім іншими складами. Тому – результат важливий, але не настільки, як підготовка до чемпіонату Європи. Але за результат відповідальність треба нести.

- Як ви оцінюєте готовність Андрія Ярмоленка і його роль для команди?

- Андрій – дуже важливий гравець для команди. Він буде грати дві товариські гри, будемо давати йому повні матчі. Йому потрібно награти той час, якого йому не вистачало в клубі. У нього є підтримка від тренерського штабу, він однозначно буде грати і завтра, і наступний товариський матч.

В тренді З криком застрибнув на стіл! Реакція сина Шеви на перемогу Челсі

Читайте також: Ярмоленко в Спартаку: Вест Гем вирішив сплавити українця в Москву

- В якому стані Олександр Зінченко після недавнього фіналу Ліги чемпіонів?

- Я з ним говорив після фіналу, він дуже сильно засмутився, але це нормально. Психологічно йому важко. Він повернеться четвертого числа. Це буде краще для нього – він поміняє обстановку, нові завдання, нові цілі, Євро.

Він провів дуже хороший фінал і взагалі відмінний рік. Розчарування від поразки має бути, і це нормально. Але він повинен перебудуватися. Коли він приїде, думаю, ми побачимо зовсім іншого Зінченка, не такого, яким ми його бачили після фіналу.

- Чим заслужив виклик у збірну Судаков?

- Мені подобається його ставлення, його мобільність, рух. Він виглядає добре. Такі наші спостереження як тренерів.

Трубін чи Бущан? Дивіться, хто з воротарів краще готовий до Євро-2020