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Ярмоленко в Спартаку: Вест Гем вирішив сплавити українця до Москви

Олег Люлька Олег Люлька
2 червня, 10:23
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Лондонський клуб має намір розрахуватися українським вінгером за чеського півзахисника Спартака Алекса Крала – всі подробиці божевільної ідеї
Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко
Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Лондонський Вест Гем, який бажає придбати півзахисника Спартака Алекса Крала, запропонував москвичам у вигляді часткової оплати за чеха українця Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє Westhamfans.org. За рахунок Ярмоленка Вест Гем розраховує покрити половину вартості Крала, потенційний трансфер якого оцінюється в 16 млн євро.

Утім, сам же ресурс зазначає, що у людей з керівництва Вест Гема, яким спало це на думку, не все гаразд з розумінням реальності.

"Ну який клуб погодитися обміняти 23-річного футболіста, у якого вся кар'єра попереду, на гравця, якому вже за 30, тим більше схильного до травм? – дивується Westhamfans. – До того ж, москвичам доведеться платити Ярмоленку приголомшливу зарплату"

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує у Вест Гемі 7 млн євро на рік.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото: Twitter

Хоча і сам Андрій навряд чи навіть розглядав би варіант з переїздом до Москви, хоча сам народився в Санкт-Петербурзі.

"Мої рідні знають мою життєву позицію – я на варіант з Росією не погоджуся. Батя мене точно не зрозуміє!" – казав раніше Ярмоленко

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