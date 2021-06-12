11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Вельс – Швейцарія: онлайн першого матчу суботи на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 10:54
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Другий поєдинок чемпіонату Європи починається 12 червня в 16:00 за київським часом в Азербайджані. Зустрічаються команди групи А
/ Фото: Reuters

У суботу на ЧЄ заплановані три матчі. Напередодні Італія розгромила Туреччину, сьогодні в цій групі А грають збірні Вельсу й Швейцарії. Зустрічаються вони на Олімпійському стадіоні в Баку. Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.

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Онлайн матчу Вельс – Швейцарія

Розклади перед грою. Суперники між собою грали чотири рази. Тричі верх брали швейцарці, один раз – валлійці. Загальна різниця м'ячів – звичайно ж, на користь збірної Швейцарії (8:3).

Цікаво, що "хрестоносці" виграли п'ять останніх матчів. Правда, в відборі на ЧС-2022 вони впоралися зі скромними командами Болгарії та Литви. Збірна Вельсу поступилася Бельгії (1:3), але здолала вдома чехів (1:0).

ПРОФАЙЛ збірної Вельсу

Рефері матчу – Клеман Тюрпен з Франції. Повною суддівській бригаді в основному – його співвітчизники, але четвертий арбітр – з Сербії, а третій асистент відеопомічника – з Польщі.

Де дивитися. На українському телебаченні матч покажуть три канали: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ШВЕЙЦАРІЇ

Прогнози. Букмекери FAVBET перевагу надають Швейцарії, коефіцієнт на перемогу підопічних Владіміра Петковича – 2.19, на їх суперників – 4.15, на нічию – 3.05. Навряд чи команди заб'ють більше двох м'ячів, а найімовірніший рахунок – 1:0 на користь фаворита.

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