Вельс – Швейцарія: онлайн першого матчу суботи на Євро-2020

У суботу на ЧЄ заплановані три матчі. Напередодні Італія розгромила Туреччину, сьогодні в цій групі А грають збірні Вельсу й Швейцарії. Зустрічаються вони на Олімпійському стадіоні в Баку. Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.
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Онлайн матчу Вельс – Швейцарія
Розклади перед грою. Суперники між собою грали чотири рази. Тричі верх брали швейцарці, один раз – валлійці. Загальна різниця м'ячів – звичайно ж, на користь збірної Швейцарії (8:3).
Цікаво, що "хрестоносці" виграли п'ять останніх матчів. Правда, в відборі на ЧС-2022 вони впоралися зі скромними командами Болгарії та Литви. Збірна Вельсу поступилася Бельгії (1:3), але здолала вдома чехів (1:0).
Рефері матчу – Клеман Тюрпен з Франції. Повною суддівській бригаді в основному – його співвітчизники, але четвертий арбітр – з Сербії, а третій асистент відеопомічника – з Польщі.
Де дивитися. На українському телебаченні матч покажуть три канали: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.
Прогнози. Букмекери FAVBET перевагу надають Швейцарії, коефіцієнт на перемогу підопічних Владіміра Петковича – 2.19, на їх суперників – 4.15, на нічию – 3.05. Навряд чи команди заб'ють більше двох м'ячів, а найімовірніший рахунок – 1:0 на користь фаворита.
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