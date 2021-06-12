11 июня 22:00 Видео
Турция 0
Италия 3
12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Уэльс – Швейцария: онлайн первого матча субботы на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 10:54
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Второй поединок чемпионата Европы начинается 12 июня в 16:00 по киевскому времени в Азербайджане. Встречаются команды группы А
Стадион в Баку
Стадион в Баку / Фото: Reuters

В субботу на ЧЕ запланированы три матча. Накануне Италия разгромила Турцию, сегодня в этой группе А играют сборные Уэльса и Швейцарии. Встречаются они на Олимпийском стадионе в Баку. Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

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Онлайн матча Уэльс – Швейцария

Расклады перед игрой. Соперники между собой играли четыре раза. Трижды верх брали швейцарцы, один раз – валлийцы. Общая разность мячей – конечно же, в пользу сборной Швейцарии (8:3).

Интересно, что "крестоносцы" выиграли пять последних матчей. Правда, в отборе на ЧМ-2022 они справились со скромными командами Болгарии и Литвы. Сборная Уэльса уступила Бельгии (1:3), но одолела дома чехов (1:0).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ УЭЛЬСА

Рефери матча – Клеман Тюрпен из Франции. В полной судейской бригаде в основном – его соотечественники, но четвертый арбитр – из Сербии, а третий ассистент видеопомощника – из Польши.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут три канала: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают Швейцарии, коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича – 2.19, на их соперников – 4.15, на ничью – 3.05. Вряд ли команды забьют больше двух мячей, а самый вероятный счет – 1:0 в пользу фаворита.

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