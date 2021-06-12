Уэльс – Швейцария: онлайн первого матча субботы на Евро-2020

Второй поединок чемпионата Европы начинается 12 июня в 16:00 по киевскому времени в Азербайджане. Встречаются команды группы А

Стадион в Баку / Фото: Reuters

В субботу на ЧЕ запланированы три матча. Накануне Италия разгромила Турцию, сегодня в этой группе А играют сборные Уэльса и Швейцарии. Встречаются они на Олимпийском стадионе в Баку. Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

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Онлайн матча Уэльс – Швейцария

Расклады перед игрой. Соперники между собой играли четыре раза. Трижды верх брали швейцарцы, один раз – валлийцы. Общая разность мячей – конечно же, в пользу сборной Швейцарии (8:3).

Интересно, что "крестоносцы" выиграли пять последних матчей. Правда, в отборе на ЧМ-2022 они справились со скромными командами Болгарии и Литвы. Сборная Уэльса уступила Бельгии (1:3), но одолела дома чехов (1:0).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ УЭЛЬСА

Рефери матча – Клеман Тюрпен из Франции. В полной судейской бригаде в основном – его соотечественники, но четвертый арбитр – из Сербии, а третий ассистент видеопомощника – из Польши.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут три канала: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают Швейцарии, коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича – 2.19, на их соперников – 4.15, на ничью – 3.05. Вряд ли команды забьют больше двух мячей, а самый вероятный счет – 1:0 в пользу фаворита.

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