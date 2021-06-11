Все, що потрібно знати про Євро-2020: вісім відповідей на ключові питання

Нарешті ми дочекалися старту Євро-2020. Турнір вперше пройде на території 11 різних країн. Україна має шанси на вихід з групи, а в плей-офф команді Шевченко може попастися навіть Росія

Євро-2020 нарешті стартує

Сьогодні стартує чемпіонат Європи. Унікальний турнір, що не подивися – вперше в історії він пройде в 11 різних країнах. І вперше в історії турнір довелося змістити на рік вперед.

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ДЕ ПРОЙДЕ ЄВРО-2020

Євро-2020 пройде на 11 стадіонах 11 міст 11 країн: в Баку (Азербайджан), Лондоні (Англії), Будапешті (Угорщина), Берліні (Німеччина), Копенгагені (Данія), Севільї (Іспанія), Римі (Італія), Амстердамі ( Нідерланди), Санкт-Петербурзі (Росія), Бухаресті (Румунія) і Глазго (Шотландія).

Спочатку поєдинки повинні були приймати ще і Дублін з Більбао, але через жорсткі заходи карантину в цих містах УЄФА відібрав у них право і передав Севільї і Санкт-Петербургу. При цьому, Пітер вже значився в списку приймаючих міст.

Матч відкриття відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко" 11 червня. Відкривати турнір належить Італії і Туреччині. А фінал прийме легендарний стадіон "Уемблі" в Лондоні. Головний поєдинок турніру заплановано на 11 липня.

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ХТО ЗІГРАЄ НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ

Вдруге поспіль у фінальній частині Євро візьмуть участь 24 збірні. 20 з них визначилися за підсумками відбіркового турніру ще восени 2019 року, а останні чотири щасливчика стали відомі в стикових матчах Ліги націй в листопаді 2020-го. Жеребкування Євро пройшла 30 листопада 2019 року в Бухаресті, коли навіть не були відомі всі учасники.

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ХТО ФАВОРИТ ТУРНІРУ

Головним претендентом на перемогу на Євро-2020 у букмекерів є діючий чемпіон світу Франції. Трохи менші шанси у Бельгії та Англії. Україна трохи не дотягнула до ТОП-10 головних фаворитів чемпіонату Європи. Котирування букмекерів на Євро-2020.

До речі, свій прогноз на Євро-2020 дав і суперкомп'ютер. За допомогою спеціального алгоритму штучний інтелект вирахував, що найбільше шансів має вся та ж Франція, а ймовірність перемоги України оцінюється менше 1 відсотка.

ЯКИЙ ФОРМАТ ТУРНІРУ

24 збірні були розділені на шість груп по чотири команди. Вони проведуть матчі один з одним в одне коло. У плей-офф вийдуть переможці груп і команди, що зайняли другі місця, а також ще чотири кращі збірні серед команд, що зайняли треті місця. У разі рівності очок на перший план вийде різниця забитих і пропущених м'ячів.

Стадія плей-офф пройде за традиційною схемою згідно з раніше складеною сіткою турніру. Переможець буде визначатися за підсумком одного матчу. У разі рівного рахунку після основного часу зустрічі на вболівальників чекає доданий час і серія пенальті.

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Вболівальники люблять післяматчеві пенальті. Фото: REUTERS/Adam Warzawa

З КИМ ЗІГРАЄ УКРАЇНА

На груповому етапі збірна України проведе три матчі – проти Нідерландів в Амстердамі (13 червня) і з Північної Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня) в Бухаресті. У плей-офф, а ми сподіваємося, що українці зможуть вийти з групи, у нашої команди є три варіанти суперника, в залежності від зайнятого місця.

/ Фото: REUTERS

УКРАЇНА МОЖЕ ЗУСТРІТИСЯ З РОСІЄЮ

Так, Україна і Росія можуть зустрітися в плей-офф Євро-2020. І тут вже УЄФА не зможе розвести команди. Статися це може вже в 1/4 фіналу, якщо Україна фінішує в групі першою, Росія в своєму квартеті – другою або навпаки, а потім команди синхронно пройдуть 1/8. Також при певних розкладах сітка може звести команди в півфіналі.

ЩО ЗА СКАНДАЛ З ФОРМОЮ

Напередодні Євро збірна України представила новий комплект форми. На майки було нанесено контур України з Кримом, гасла "Слава Україні" і "Героям слава!". Це викликало істерію в Росії, де почали кричати, що футбол поза політикою.

УЄФА спочатку не побачив ніяких порушень в новій формі України, заявивши, що дизайн повністю узгоджений з органом. Однак після листа з Россі в Європейському Союзі несподівано наказали Україні прибрати з футболок гасло "Героям слава!".

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРО-2020

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Усі матчі чемпіонату Європи в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол" та "UA: Перший", а зустрічі збірної України – ще і на ТРК "Україна". Крім цього, всі трансляції будуть доступні за допомогою сервісу OLL.TV.

На нашому сайті пройдуть онлайн-трансляції всіх матчів Євро-2020, а на Youtube-каналі ТуМатч можна буде стежити за матчами турніру за допомогою стрімів.