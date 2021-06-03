Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

УАФ представила склад збірної України з допомогою дитячих малюнків

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 червня, 20:09
Копіювати лінк
Для графічного представлення складу збірної України на матч проти Північної Ірландії використали дитячі малюнки. Вийшло дуже мило
Збірна України зіграє проти Північної Ірландії
Збірна України зіграє проти Північної Ірландії / Фото: Reuters

З'явився стартовий склад збірної України на товариський матч проти Північної Ірландії, який відбудеться в Дніпрі на "Дніпро Арені", початок – о 21:00. Онлайн матчу Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

Де дивитися Україна – Північна Ірландія

УАФ оригінально представила стартовий склад, використавши для колажу малюнки дітей. На деяких малюнках навіть можна роздивитися схожість з оригіналом.

Україна: Бущан – Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв – Сидорчук, Малиновський, Шапаренко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасні: Пятов, Трубін, Попов, Кривцов, Макаренко, Судаков, Степаненко, Марлос, Ледньов, Безус, Довбік, Бесєдін.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Північна Ірландія. Обговорюємо матч разом

Нагадаємо, що в першому спарингу Україна зіграла внічию з Бахрейном. Наша команда виступала в ролі фаворита, але в підсумку довелося відіграватися.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти