УАФ представила склад збірної України з допомогою дитячих малюнків

Для графічного представлення складу збірної України на матч проти Північної Ірландії використали дитячі малюнки. Вийшло дуже мило

Збірна України зіграє проти Північної Ірландії / Фото: Reuters

З'явився стартовий склад збірної України на товариський матч проти Північної Ірландії, який відбудеться в Дніпрі на "Дніпро Арені", початок – о 21:00. Онлайн матчу Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

Де дивитися Україна – Північна Ірландія

УАФ оригінально представила стартовий склад, використавши для колажу малюнки дітей. На деяких малюнках навіть можна роздивитися схожість з оригіналом.

Україна: Бущан – Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв – Сидорчук, Малиновський, Шапаренко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасні: Пятов, Трубін, Попов, Кривцов, Макаренко, Судаков, Степаненко, Марлос, Ледньов, Безус, Довбік, Бесєдін.

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Нагадаємо, що в першому спарингу Україна зіграла внічию з Бахрейном. Наша команда виступала в ролі фаворита, але в підсумку довелося відіграватися.