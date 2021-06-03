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УАФ представила состав сборной Украины с помощью детских рисунков

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июня, 20:09
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Для графического представления состава сборной Украины на матч против Северной Ирландии использовали детские рисунки. Получилось очень мило
Сборная Украины сыграет против Северной Ирландии
Сборная Украины сыграет против Северной Ирландии / Фото: Reuters

Появился стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч против Северной Ирландии, который состоится в Днепре на "Днепр Арене", начало – в 21:00. Онлайн матча Украина – Северная Ирландия есть на нашем сайте.

Где смотреть Украина – Северная Ирландия

УАФ оригинально представила стартовый состав, использовав для коллажа рисунки детей. На некоторых рисунках даже можно рассмотреть сходство с оригиналом.

Украина: Бущан – Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Шапаренко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Попов, Кривцов, Макаренко, Судаков, Степаненко, Марлос, Леднев, Безус, Довбик, Беседин.

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Напомним, что в первом спарринге Украина сыграла вничью с Бахрейном. Наша команда выступала в роли фаворита, но в итоге пришлось отыгрываться.

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