Украина еле спаслась от поражения в игре с Бахрейном

Команда Андрея Шевченко без своих лидеров не впечатлила в атаке, при этом "наварила" в обороне – от поражения в Харькове украинцев спас гол Цыганкова на 91-й минуте

Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters

В первом товарищеском матче перед финальной частью Евро сборная Украины сыграла в Харькове вничью с Бахрейном 1:1. Без Зинченко, Малиновского и Яремчука, которые присоединятся к "сине-желтым" позже, украинцы не впечатлили в атаке. При этом наварили в обороне.

УКРАИНА – БАХРЕЙН – 1:1. ОБЗОР МАТЧА

99-я сборная в рейтинге ФИФА поразила ворота Украины на 75-й минуте с пенальти. Голкипер Анатолий Трубин, которого Андрей Шевченко выпустил на этот матч, ошибся на выходе, завалив Аль-Хумайдана. И рефери назначил 11-метровый.

Полузащитник гостей Сайед Дхия Саид пробил с "точки" в стиле Паненки по центру – Трубин прыгнул в левый от себя угол, и мяч затрепыхал в сетке ворот "сине-желтых".

Видео гола Бахрейна

Лишь на 91-й минуте украинцы отыгрались – от поражения их спас гол Цыганкова.

Видео гола Украины

Украина – Бахрейн – 1:1

Голы: Цыганков, 90+1 – Дхия, 76 (пен)

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78) – Шапаренко, Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64) – Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46), Марлос

Предупреждения: Кривцов, Сидорчук – Мархун, Аль-Асвад, Харам

Перед Евро команда Андрея Шевченко проведет еще два спарринга. Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00), а с Кипром встретимся 7 июня в Харькове (19:00).

Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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