Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Все самое интересное о матче в Днепре между национальными сборными в онлайн-режиме – видео голов и лучших моментов, яркие снимки и комментарии

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В четверг, 3 июня, в Днепре сборная Украины второй из трех запланированных спаррингов перед Евро-2020. Ранее наша команда сыграла вничью с Бахрейном. Теперь соперником команды Андрея Шевченко станет Северная Ирландия. Матч начнется в 21:00.

Соперник

Северная Ирландия в рейтинге ФИФА занимает 48-е место, а Украина – 24-я. На Евро-2020 команда не отобралась. В отборочном турнире шансов не было – в группе североирландцев опередили Германия и Нидерланды. С первым соперником Украины на Евро-2020 – голландцами – Северная Ирландия показала себя очень достойно. В Роттердаме Магеннис вывел гостей вперед на 75-й минуте, но потом Нидерланды забили три мяча и выиграли – 3:1.

Игра в Белфасте завершилась вничью – 0:0.

Путь на Евро-2020 через Лигу наций Северная Ирландия также не прошла. Сначала была победа над Боснией и Герцеговиной в серии пенальти – 1:1 (4:3), а затем поражение от Словакии в дополнительное время – 1:2.

Украина против Северной Ирландии

За свою историю команды пересекались пять раз. Украина выиграла два матча, еще две игры завершились вничью плюс одно поражение. А вот оно оказалось очень болезненным. На Евро-2016 украинцы уступили – 0:2 и похоронили свои шансы выйти в плей-офф.

Андрей Шевченко – о матче

"Любая игра национальной команды – огромная ответственность. Это будет влиять на рейтинг, да и для уверенности в себе важно побеждать".

Что думают букмекеры

Явными фаворитами встречи являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины поставить с коэффициентом 1.61, на успех Северной Ирландии – 6.60, на ничью – 3.55.

Где смотреть спарринг Украины

В прямом эфире матч сборной Украины покажут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина". Также прямую трансляцию спарринга можно посмотреть на платформе oll.tv.

Смотрите, тренировку украинских вратарей перед матчем с Северной Ирландией: