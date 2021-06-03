Стрім матчу Україна – Північна Ірландія. Обговорюємо матч разом

У четвер, 3 червня, в Дніпрі на "Дніпро Арені" збірна України проведе другий товариський матч в рамках підготовки до Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Північної Ірландії. Дивитися матч Україна – Північна Ірландія можна за допомогою нашого онлайну. Початок – о 21:00.
Де дивитися Україна – Північна Ірландія
Також ми проведемо стрім матчу Україна – Північна Ірландія з професійним коментатором і обговоренням матчу в чаті уболівальників на нашому каналі в Youtube.
Україна і Північна Ірландія в попередній раз зустрічалася у фінальній частині Євро-2016. Наша команда була фаворитам того поєдинку, але провалила його за всіма статтями і поступилася з рахунком 0:2, втративши шанси на вихід з групи.
Сьогодні ж букмекери віддають перевагу Україні: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка – 1.70, на нічию – 3.45, на перемогу Північної Ірландії – 5.70.
Нагадаємо, що в першому спарингу Україна зіграла внічию з Бахрейном. Наша команда виступала в ролі фаворита, але в підсумку довелося відіграватися.