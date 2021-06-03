Стрім матчу Україна – Північна Ірландія. Обговорюємо матч разом

Україна проведе другий спаринг перед стартом Євро-2020. Команда Андрія Шевченка не тільки проведе підготовку до чемпіонату Європи, а й спробує взяти реванш у ірландців за поразку на минулому Євро

Україна спробує взяти реванш за поразку на Євро-2016

У четвер, 3 червня, в Дніпрі на "Дніпро Арені" збірна України проведе другий товариський матч в рамках підготовки до Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Північної Ірландії. Дивитися матч Україна – Північна Ірландія можна за допомогою нашого онлайну. Початок – о 21:00.

Де дивитися Україна – Північна Ірландія

Також ми проведемо стрім матчу Україна – Північна Ірландія з професійним коментатором і обговоренням матчу в чаті уболівальників на нашому каналі в Youtube.

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Україна і Північна Ірландія в попередній раз зустрічалася у фінальній частині Євро-2016. Наша команда була фаворитам того поєдинку, але провалила його за всіма статтями і поступилася з рахунком 0:2, втративши шанси на вихід з групи.

Сьогодні ж букмекери віддають перевагу Україні: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка – 1.70, на нічию – 3.45, на перемогу Північної Ірландії – 5.70.

Нагадаємо, що в першому спарингу Україна зіграла внічию з Бахрейном. Наша команда виступала в ролі фаворита, але в підсумку довелося відіграватися.