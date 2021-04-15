Туреччина намагалася забрати у Італії Євро-2020: політичні розборки торкнулися футболу

Заступник міністра охорони здоров'я Італії Андреа Коста розповів, що Туреччина намагалася забрати у його країни право проведення матчів футбольного чемпіонату Європи-2020. Раніше влада Італії дозволили вболівальникам бути присутніми на матчах Євро-2020 в Римі.
"У нас було кілька дипломатичних інцидентів з Туреччиною. Вони намагалися забрати у нас Євро у відповідь на заяву нашого прем'єра. Але турнір пройде в Італії", – цитує Косту calciomercato.it
Олімпійський стадіон в Римі / Фото: Reuters
Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав турецького президента Реджепа Ердогана диктатором. У Туреччині обурилися висловлюванням політика і зажадали офіційних вибачень.
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Нагадаємо, що Євро-2020 мало пройти минулого літа, але турнір перенесли на рік через пандемію коронавірусу. Матчі заплановані у 12 містах – Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.
На чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі зустріччю з Нідерландами 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.
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