Турция пыталась забрать у Италии Евро-2020: политические разборки коснулись футбола

Италия обвинила Турцию в попытках забрать у Рима футбольный Евро-2020 в ответ на слова премьер-министр Италии Марио Драги, который назвал Реджепа Эрдогана диктатором

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста рассказал, что Турция пыталась забрать у его страны право проведения матчей футбольного чемпионата Европы-2020. Ранее власти Италии разрешили болельщикам присутствовать на матчах Евро-2020 в Риме.

"У нас было несколько дипломатических инцидентов с Турцией. Они пытались забрать у нас Евро в ответ на заявление нашего премьера. Но турнир пройдет в Италии", — цитирует Косту calciomercato.it

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Олимпийский стадион в Риме / Фото: Reuters

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана диктатором. В Турции возмутились высказыванием политика и потребовали официальных извинений.

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Напомним, что Евро-2020 должно было пройти прошлым летом, но турнир перенесли на год з-за пандемии коронавируса. Матчи запланированы в 12 городах — Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.

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