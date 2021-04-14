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Рим пал! Власти разрешили болельщикам открыть Евро-2020

14 апреля, 19:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, в Риме должны пройти четыре поединка, включая матч открытия турнира

В среду, 14 апреля, Итальянская федерация футбола уведомила УЕФА, что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе "Олимпико" в Риме. Ранее мы сообщали, что итальянские власти не готовы пускать болельщиков на трибуны.

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Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтвердил Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы. На стадионе "Олимпико" в Риме должны пройти четыре игры Евро-2020, включая матч открытия турнира Турция – Италия 11 июня.

Ранее мэр Мюнхена не смог гарантировать, что в его городе на поединки Евро-2020 будут допущены болельщики.

Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

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Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

Напомним, на чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.

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болельщики Рим Евро-2020

Источник: sport24.ru

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