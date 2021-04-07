Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Евро-2020 могут не открыть в Риме. Италия игнорирует требования УЕФА

7 апреля, 23:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Итальянцы не собираются пускать зрителей на трибуны

Мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Теперь под вопросом и Рим.

Реклама

Научно-технический комитет Италии (CTS) заявил, что страна пока не готова гарантировать минимальное количество болельщиков на матчах чемпионата Европы-2020.

"Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, интенсивность вирусной циркуляции, уровень загруженности больниц и ограниченную возможность определить уровень этих показателей во второй половине июня, невозможно дать заключение на данный момент", – говорится в сообщении CTS.

В тренде
Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена

В Риме должны пройти три матча группового турнира, а также поединок 1/4 финала. Более того, в Рима запланирован матч открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции.

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Евро-2020

Источник: СЭ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять