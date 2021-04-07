Українська
$ 27,84
32,9

Новости Евро-2020

Главная Матчи Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Евро 2020

Один из городов может лишиться Евро-2020: кто станет неудачником

7 апреля, 21:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Власти не смогли дать УЕФА гарантии

Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Футбольная ассоциация Ирландии после консультаций с правительством не смогла дать УЕФА гарантии, что на трибуны смогут вернуться болельщики.

Реклама

Читайте также: Чемпионат Украины ужимают ради Евро: смотрите, когда станет известен победитель УПЛ

Ранее FAI заявляла, что останется местом проведения соревнований только в том случае, если сможет гарантировать допуск болельщиков, пишет BBC.

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Остальные города представили свои планы по количеству зрителей в среду. Ранее мы писали, что матчи Украины на Евро-2020 точно пройдут со зрителями. Наша команда не останется без поддержки на групповом этапе чемпионата Европы.

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять