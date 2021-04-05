УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, кто не согласятся пускать на трибуны болельщиков

Оргкомитеты всех 12 городов, где пройдут матчи Евро-2020, должны подтвердить УЕФА намерение пустить на стадионы болельщиков. Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил, что города потеряют свои матчи, если не подтвердят, что болельщики будут присутствовать до крайнего срока 7 апреля. Ранее мы писали, что есть четыре варианта заполняемости стадионов во время чемпионата.

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В УЕФА надеялись принять решение о городах, принимающих Евро-2020, до конца текущей недели, но дедлайн придется перенести. Предположительно, этот вопрос должен быть решен к 20 апреля, когда должен собраться Конгресс УЕФА, на котором примут официальное решение по городам-организаторам, сообщает dailymail.

Некоторые города готовы заполнить только 10 процентов от вместительности стадиона, но УЕФА этого мало. На данный момент только Санкт-Петербург и Лондон заявили о готовности принять 50% от вместительности стадионов.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство задумывалось по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах и регионах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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