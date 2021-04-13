Германия не сдается! Мюнхен не будет пускать зрителей на Евро-2020

Мэр Мюнхена Дитер Рейтер отказался предоставлять УЕФА гарантии насчет допуска болельщиков на стадион во время матчей чемпионата Европы.
Ранее стало известно, что 4 из 12 принимающих турнир городов (Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин) пока не предоставили информацию по допуску фанатов на трибуны в ходе матчей Евро-2020. УЕФА дал этим городам отсрочку до 19 апреля для сбора информации по возможным коронавирусным ограничениям.
"Если говорить с позиции сегодняшнего дня, то мы не можем исключать вариант, при котором зрителям не будет разрешено посещать футбольные матчи в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса и существующими ограничениями в Баварии", – заявил Рейтер.
В Мюнхене должны пройти три игры группового этапа Евро, а также один четвертьфинал.
Напомним, на чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме, встречей с Нидерландами, 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.
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