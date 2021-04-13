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Германия не сдается! Мюнхен не будет пускать зрителей на Евро-2020

13 апреля, 17:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из-за пандемии мэр немецкого города не дает гарантии УЕФА, что зрители будут допущены на трибуны во время матчей чемпионата Европы

Мэр Мюнхена Дитер Рейтер отказался предоставлять УЕФА гарантии насчет допуска болельщиков на стадион во время матчей чемпионата Европы.

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Ранее стало известно, что 4 из 12 принимающих турнир городов (Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин) пока не предоставили информацию по допуску фанатов на трибуны в ходе матчей Евро-2020. УЕФА дал этим городам отсрочку до 19 апреля для сбора информации по возможным коронавирусным ограничениям.

"Если говорить с позиции сегодняшнего дня, то мы не можем исключать вариант, при котором зрителям не будет разрешено посещать футбольные матчи в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса и существующими ограничениями в Баварии", – заявил Рейтер.

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В Мюнхене должны пройти три игры группового этапа Евро, а также один четвертьфинал.

Напомним, на чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме, встречей с Нидерландами, 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.

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Мюнхен Евро-2020

Источник: sport24.ru

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