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Рим упав! Влада дозволила вболівальникам відкрити Євро-2020

14 квітня, 19:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Уряд Італії підтвердив допуск глядачів на матчі Євро-2020, в Римі повинні пройти чотири поєдинки, включаючи матч відкриття турніру

У середу, 14 квітня, Італійська федерація футболу повідомила УЄФА, що уряд Італії підтвердив допуск глядачів на матчі Євро-2020, заплановані на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Раніше ми повідомляли, що італійська влада не готова пускати вболівальників на трибуни.

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Влада гарантувала відвідуваність в розмірі мінімум 25% від місткості стадіону. Отже, УЄФА підтвердив Рим як місто-господаря чемпіонату Європи. На стадіоні "Олімпіко" в Римі повинні пройти чотири гри Євро-2020, включаючи матч відкриття турніру Туреччина – Італія 11 червня.

Раніше мер Мюнхена не зміг гарантувати, що в його місті на поєдинки Євро-2020 будуть допущені вболівальники.

Раніше ще вісім міст підтвердили, що матчі чемпіонату Європи пройдуть з глядачами: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон і Санкт-Петербург.

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Більбао, Дублін і Мюнхен повинні надати додаткову інформацію про свої плани до 19 квітня. Тоді ж УЄФА прийме остаточне рішення про проведення матчів у цих містах.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі зустріччю з Нідерландами 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.

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вболівальники Рим Євро-2020

Джерело: sport24.ru

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