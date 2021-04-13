Німеччина не здається! Мюнхен не пускатиме глядачів на Євро-2020

Через пандемію мер німецького міста не дає гарантії УЄФА, що глядачів будуть допускати на трибуни під час матчів чемпіонату Європи

Мер Мюнхена Дітер Рейтер відмовився надавати УЄФА гарантії щодо допуску уболівальників на стадіон під час матчів чемпіонату Європи.

Реклама

Раніше стало відомо, що 4 з 12 приймаючих турнір міст (Мюнхен, Рим, Більбао і Дублін)поки що не надали інформації щодо допуску фанатів на трибуни під час матчів Євро-2020. УЄФА дав цим містам відстрочку до 19 квітня для збору інформації щодо можливих коронавірусних обмежень.

"Якщо говорити з позиції сьогоднішнього дня, то ми не можемо виключати варіант, при якому глядачам не буде дозволено відвідувати футбольні матчі в червні. Це пов'язано зі швидкістю поширення коронавірусу та чинними обмеженнями в Баварії", – заявив Рейтер.

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

У Мюнхені повинні відбутися три гри групового етапу Євро, а також один чвертьфінал.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі, зустріччю з Нідерландами, 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама