Німеччина не здається! Мюнхен не пускатиме глядачів на Євро-2020

Мер Мюнхена Дітер Рейтер відмовився надавати УЄФА гарантії щодо допуску уболівальників на стадіон під час матчів чемпіонату Європи.
Раніше стало відомо, що 4 з 12 приймаючих турнір міст (Мюнхен, Рим, Більбао і Дублін)поки що не надали інформації щодо допуску фанатів на трибуни під час матчів Євро-2020. УЄФА дав цим містам відстрочку до 19 квітня для збору інформації щодо можливих коронавірусних обмежень.
"Якщо говорити з позиції сьогоднішнього дня, то ми не можемо виключати варіант, при якому глядачам не буде дозволено відвідувати футбольні матчі в червні. Це пов'язано зі швидкістю поширення коронавірусу та чинними обмеженнями в Баварії", – заявив Рейтер.
У Мюнхені повинні відбутися три гри групового етапу Євро, а також один чвертьфінал.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі, зустріччю з Нідерландами, 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.
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