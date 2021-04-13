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Німеччина не здається! Мюнхен не пускатиме глядачів на Євро-2020

13 квітня, 17:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Через пандемію мер німецького міста не дає гарантії УЄФА, що глядачів будуть допускати на трибуни під час матчів чемпіонату Європи

Мер Мюнхена Дітер Рейтер відмовився надавати УЄФА гарантії щодо допуску уболівальників на стадіон під час матчів чемпіонату Європи.

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Раніше стало відомо, що 4 з 12 приймаючих турнір міст (Мюнхен, Рим, Більбао і Дублін)поки що не надали інформації щодо допуску фанатів на трибуни під час матчів Євро-2020. УЄФА дав цим містам відстрочку до 19 квітня для збору інформації щодо можливих коронавірусних обмежень.

"Якщо говорити з позиції сьогоднішнього дня, то ми не можемо виключати варіант, при якому глядачам не буде дозволено відвідувати футбольні матчі в червні. Це пов'язано зі швидкістю поширення коронавірусу та чинними обмеженнями в Баварії", – заявив Рейтер.

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У Мюнхені повинні відбутися три гри групового етапу Євро, а також один чвертьфінал.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі, зустріччю з Нідерландами, 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.

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Мюнхен Євро-2020

Джерело: sport24.ru

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