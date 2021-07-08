Тренера Росії звільнили після провалу на Євро: Черчесов офіційно безробітний

Російський футбольний союз після чемпіонату Європи-2020 розірвав контракт з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим і тепер шукає заміну 57-річному фахівцеві

Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Російський футбольний союз після зустрічі з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контракту з фахівцем і його тренерським штабом. Раніше ми повідомляли, що колишній тренер України рветься очолити збірну Росії.

Як повідомляє прес-служба РФС, найближчим часом почнеться робота з пошуку кандидатів на ці посади. Новий тренерський штаб буде готувати команду до осінніх відбірних матчів чемпіонату світу 2022 року.

Черчесов тренував збірну Росії з серпня 2016 року, прийнявши команду після чемпіонату Європи. Під його керівництвом росіяни взяли участь у Кубку конфедерацій-2017, де не вийшли з групи. Потім на домашньому чемпіонаті світу-2018 – 1/4 фіналу.

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А завершилася кар'єра Черчесова у збірній на Євро-2020, де Росія зайняла останнє місце в групі. У груповому турнірі Євро-2020 збірна Росії програла Бельгії (0:3), обіграла Фінляндію (1:0) і розгромно поступилася Данії (1:4), фінішувавши четвертою.

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

У березні 2020 року 57-річний Черчесов продовжив контракт з РФС до 30 грудня 2022 року, коли повинен був фінішувати мундіаль в Катарі. У відбірковому турнірі ЧС-2022 після трьох матчів команда ділить перше місце з Хорватією – по 6 очок.

Ми також повідомляли, що Росія визначилася з головним кандидатом в тренери після провалу на Євро.