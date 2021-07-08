11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Тренера Росії звільнили після провалу на Євро: Черчесов офіційно безробітний

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 16:28
Копіювати лінк
Російський футбольний союз після чемпіонату Європи-2020 розірвав контракт з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим і тепер шукає заміну 57-річному фахівцеві
Станіслав Черчесов
Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Російський футбольний союз після зустрічі з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контракту з фахівцем і його тренерським штабом. Раніше ми повідомляли, що колишній тренер України рветься очолити збірну Росії.

Як повідомляє прес-служба РФС, найближчим часом почнеться робота з пошуку кандидатів на ці посади. Новий тренерський штаб буде готувати команду до осінніх відбірних матчів чемпіонату світу 2022 року.

Черчесов тренував збірну Росії з серпня 2016 року, прийнявши команду після чемпіонату Європи. Під його керівництвом росіяни взяли участь у Кубку конфедерацій-2017, де не вийшли з групи. Потім на домашньому чемпіонаті світу-2018 – 1/4 фіналу.

Читайте також: Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

А завершилася кар'єра Черчесова у збірній на Євро-2020, де Росія зайняла останнє місце в групі. У груповому турнірі Євро-2020 збірна Росії програла Бельгії (0:3), обіграла Фінляндію (1:0) і розгромно поступилася Данії (1:4), фінішувавши четвертою.

Футболісти збірної Росії
Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

У березні 2020 року 57-річний Черчесов продовжив контракт з РФС до 30 грудня 2022 року, коли повинен був фінішувати мундіаль в Катарі. У відбірковому турнірі ЧС-2022 після трьох матчів команда ділить перше місце з Хорватією – по 6 очок.

Ми також повідомляли, що Росія визначилася з головним кандидатом в тренери після провалу на Євро.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти