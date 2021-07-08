Колишній тренер збірної України рветься очолити збірну Росії: велика честь

Після невдалого виступу на чемпіонаті Європи боси російського футболу задумалися про зміну головного тренера. Формально контракт Станіслава Черчесова зі збірною чинний, але його за бажання можуть відправити у відставку. Одним із кандидатів на заміну уродженця Осетії вважається іспанець Рауль Ріанчо.
Нещодавно Черчесов привітав Шевченка з виходом збірної України до чвертьфіналу Євро. У Росії це викликало обурення.
Нагадаємо, Ріанчо в 2014-2016 рр. був помічником Сергія Ребров в київському Динамо, а потім два роки працював у тренерському штабі збірної України. У коментарі виданню "Спорт-Експрес" іспанець заявив:
"Для мене було б великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проєктом дуже легко досягнути результату. Це буде ставкою на хороший результат для Росії.
В Динамо Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували ".
На Євро-2020 росіяни не вийшли з групи, перемігши фінів (1:0), розгромно програвши бельгійцям (0:3) і данцям (1:4).
Раніше Малиновський міг опинитися в Динамо за допомогою Рауля Ріанчо. До слова, Ріанчо в 2009-2014 був тренером з фізичної підготовки в казанському Рубіні, а в 2018 році деякий час виконував обов'язки головного у московському Спартаку.
Згадаймо, як збірна Росії була розгромлена командою Данії на груповому етапі: