Колишній тренер збірної України рветься очолити збірну Росії: велика честь

61-річний Рауль Ріанчо, який працював асистентом у Сергія Реброва в Динамо і Андрія Шевченка в національній команді, хоче отримати нову роботу

Рауль Ріанчо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після невдалого виступу на чемпіонаті Європи боси російського футболу задумалися про зміну головного тренера. Формально контракт Станіслава Черчесова зі збірною чинний, але його за бажання можуть відправити у відставку. Одним із кандидатів на заміну уродженця Осетії вважається іспанець Рауль Ріанчо.

Нещодавно Черчесов привітав Шевченка з виходом збірної України до чвертьфіналу Євро. У Росії це викликало обурення.

Нагадаємо, Ріанчо в 2014-2016 рр. був помічником Сергія Ребров в київському Динамо, а потім два роки працював у тренерському штабі збірної України. У коментарі виданню "Спорт-Експрес" іспанець заявив:

"Для мене було б великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проєктом дуже легко досягнути результату. Це буде ставкою на хороший результат для Росії. В Динамо Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували ".

На Євро-2020 росіяни не вийшли з групи, перемігши фінів (1:0), розгромно програвши бельгійцям (0:3) і данцям (1:4).

Раніше Малиновський міг опинитися в Динамо за допомогою Рауля Ріанчо. До слова, Ріанчо в 2009-2014 був тренером з фізичної підготовки в казанському Рубіні, а в 2018 році деякий час виконував обов'язки головного у московському Спартаку.

Згадаймо, як збірна Росії була розгромлена командою Данії на груповому етапі: