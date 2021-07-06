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Росія визначилася з головним кандидатом в тренери після провалу на Євро

Олег Люлька Олег Люлька
6 липня, 08:00
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Замінити Станіслава Черчесова на посаді головного тренера збірної РФ може Йоахім Лев, з яким Німеччина виграла ЧС-2014 і вилетіла в 1/8 Євро-2020 від Англії
Йоахім Лев у роздумах
Йоахім Лев у роздумах / Фото: AFP

Росія має намір запросити Йоахіма Лева на посаду головного тренера своєї збірної після провалу на Євро-2020, де команда Станіслава Черчесова посіла останню сходинку в своїй групі.

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Безробітний Лев, який завершив роботу в збірній Німеччини після вильоту в 1/8 фіналу нинішнього чемпіонату Європи від Англії, є одним з трьох іноземців, які входять до шорт-листа потенційних тренерів збірної РФ.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Також в цьому списку – екскоуч Зеніту португалець Андре Віллаш-Боаш. Ім'я третього претендента не називається.

При цьому тренери клубів РПЛ – Сергій Семак, Валерій Карпін і Леонід Слуцький – від пропозиції замінити Черчесова в збірній Росії відмовилися.

Йоахим Лев
Йоахим Лев / Фото: Reuters

Станіслав Черчесов
Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Утім, не факт, що 61-річний Йоахім Лев, під керівництвом якого Німеччина стала чемпіоном світу-2014, взагалі продовжить тренерську кар'єру. Наприклад, екскоуч Баварії Оттмар Гітцфельд порадив йому відпочити від стресу і стати експертом на ТБ.

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Нагадаємо, раніше готовність очолити збірну Росії висловив уродженець України Віктор Онопко.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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