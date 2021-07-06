Росія визначилася з головним кандидатом в тренери після провалу на Євро

Замінити Станіслава Черчесова на посаді головного тренера збірної РФ може Йоахім Лев, з яким Німеччина виграла ЧС-2014 і вилетіла в 1/8 Євро-2020 від Англії

Йоахім Лев у роздумах / Фото: AFP

Росія має намір запросити Йоахіма Лева на посаду головного тренера своєї збірної після провалу на Євро-2020, де команда Станіслава Черчесова посіла останню сходинку в своїй групі.

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Безробітний Лев, який завершив роботу в збірній Німеччини після вильоту в 1/8 фіналу нинішнього чемпіонату Європи від Англії, є одним з трьох іноземців, які входять до шорт-листа потенційних тренерів збірної РФ.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Також в цьому списку – екскоуч Зеніту португалець Андре Віллаш-Боаш. Ім'я третього претендента не називається.

При цьому тренери клубів РПЛ – Сергій Семак, Валерій Карпін і Леонід Слуцький – від пропозиції замінити Черчесова в збірній Росії відмовилися.

Йоахим Лев / Фото: Reuters

Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Утім, не факт, що 61-річний Йоахім Лев, під керівництвом якого Німеччина стала чемпіоном світу-2014, взагалі продовжить тренерську кар'єру. Наприклад, екскоуч Баварії Оттмар Гітцфельд порадив йому відпочити від стресу і стати експертом на ТБ.

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Нагадаємо, раніше готовність очолити збірну Росії висловив уродженець України Віктор Онопко.