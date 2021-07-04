Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – у глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

Актор Михайло Боярський поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Євро-2020 Україна – Англія і зазначив, що Андрій Шевченко – амбітний тренер з великими задатками

Боярський симпатизує Шевченку і не бачить перспектив Черчесова / Фото: Reuters

Популярний російський і радянський актор Михайло Боярський після вильоту збірної України з Євро-2020 у 1/4 фіналу від Англії (0:4) порівняв головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка та наставника збірної Росії Станіслава Черчесова.

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"Звичайно, я вболівав за збірну України. Засмутився... Але на сьогодні Англія сильніша за українців. Думаю, англійська команда і виграє Євро. Незважаючи на поразку, Україна гідно виступила на Євро. Вони далеко зайшли. І якщо навіть зараз порівнювати наші збірні, то нам до українців ще далеко", – сказав Боярський СЕ

Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам / Фото: Getty Images

"Звичайно, Шевченко виявився мудрішим за Черчесова! Порівняйте їхні слова після поразок. Дві великі різниці. Шевченко – амбітний тренер з великими задатками. А з нашим тренером національна команда в глухому куті"

Нагадаємо, що збірна Росії на Євро-2020 зайняла останнє місце в групі і не вийшла до плей-оф турніру.

Раніше ми писали, що на Шевченка вже чекають у Катарі.

А також повідомили, чи залишиться Шевченко в збірній України.

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