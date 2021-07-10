Тренер Італії – герой Хороброго серця! Епічна обкладинка перед фіналом Євро

Напередодні вирішального поєдинку чемпіонату Європи проти англійців шотландське медіа представило коуча італійців Роберто Манчіні в образі Вільяма Воллеса

Манчіні - італійський Вільям Воллес / Фото: Reuters

У фіналі Євро-2020 проти Англії, який відбудеться 11 липня на "Вемблі", у Італії буде солідна підтримка серед шотландців.

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Про це свідчить обкладинка суботнього випуску шотландського журналу The National, на якій опинився тренер італійців Роберто Манчіні. Він постав в образі героя "Хороброго серця" Вільяма Воллеса.

Нагадаємо, цей фільм з Мелом Гібсоном в головній ролі розповідає про боротьбу Шотландії за свою незалежність проти панування Англії.

На обкладинці із зображенням Манчіні також можна помітити текст: "Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія. Ми не можемо допустити, щоб вони ще 55 років базікали про це!"

Мається на увазі, що останні 55 років головним предметом гордості англійських фанів є виграш домашнього ЧС-1966.

Цікаво, що напередодні фіналу Євро-2020 Роберто Манчіні дав коментар стосовно цієї обкладинки.

"Це було кумедно. Але ми маємо зосередитися тільки на футболі. Зрештою, це всього лише футбольний матч", – сказав Манчіні.

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