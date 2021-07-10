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Тренер Італії – герой Хороброго серця! Епічна обкладинка перед фіналом Євро

Олег Люлька Олег Люлька
10 липня, 22:29
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Напередодні вирішального поєдинку чемпіонату Європи проти англійців шотландське медіа представило коуча італійців Роберто Манчіні в образі Вільяма Воллеса
Манчіні - італійський Вільям Воллес
Манчіні - італійський Вільям Воллес / Фото: Reuters

У фіналі Євро-2020 проти Англії, який відбудеться 11 липня на "Вемблі", у Італії буде солідна підтримка серед шотландців.

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Про це свідчить обкладинка суботнього випуску шотландського журналу The National, на якій опинився тренер італійців Роберто Манчіні. Він постав в образі героя "Хороброго серця" Вільяма Воллеса.

Нагадаємо, цей фільм з Мелом Гібсоном в головній ролі розповідає про боротьбу Шотландії за свою незалежність проти панування Англії.

На обкладинці із зображенням Манчіні також можна помітити текст: "Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія. Ми не можемо допустити, щоб вони ще 55 років базікали про це!"

Мається на увазі, що останні 55 років головним предметом гордості англійських фанів є виграш домашнього ЧС-1966.

Цікаво, що напередодні фіналу Євро-2020 Роберто Манчіні дав коментар стосовно цієї обкладинки.

"Це було кумедно. Але ми маємо зосередитися тільки на футболі. Зрештою, це всього лише футбольний матч", – сказав Манчіні.

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Італія
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Уельс
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4
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Г
О
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3
7:1
9
2
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3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
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2:7
3
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Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
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6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
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4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
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3
4
Польща
3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
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4
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Угорщина
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