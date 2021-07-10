11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 03:00
Колумбія 3
Перу 2
10 липня 21:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
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Тварини передбачили переможця фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 15:36
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Тварини з усього світу передбачують перемогу збірної Англії в фіналі Євро-2020 над командою Італії. Англійці є фаворитами матчу ще й у букмекерів
Тварини передбачили перемогу Англії на Євро-2020
Тварини передбачили перемогу Англії на Євро-2020

Тварини передбачили результат фінального матчу Євро-2020 між командами Англії та Італії. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" в неділю, 11 липня.

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Тварини-оракули знайшлися в різних куточках світу – сурикати представляли лондонський зоопарк, а сибірський тигр живе в Красноярську. Проте всі тварини віддали свою перевагу саме англійській збірній.

До речі, свій прогноз на користь Англії дали вісайські бородавчасті свині з Брістольського зоопарку. Раніше ці кабани передбачили перемогу англійців над Україною.

Що стосується реальних фахівців, то аналітики букмекерських контор також віддають перевагу Англії. Котирування букмекерів на перемогу підопічних Гарета Саутгейта – 1.84, на перемогу Італії – 2.06. До речі, англійці настільки впевнені в перемозі своєї команди, що роблять переможні тату ще до фіналу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
22:00
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