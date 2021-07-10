Тварини передбачили переможця фіналу Євро-2020

Тварини з усього світу передбачують перемогу збірної Англії в фіналі Євро-2020 над командою Італії. Англійці є фаворитами матчу ще й у букмекерів

Тварини передбачили перемогу Англії на Євро-2020

Тварини передбачили результат фінального матчу Євро-2020 між командами Англії та Італії. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" в неділю, 11 липня.

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Тварини-оракули знайшлися в різних куточках світу – сурикати представляли лондонський зоопарк, а сибірський тигр живе в Красноярську. Проте всі тварини віддали свою перевагу саме англійській збірній.

До речі, свій прогноз на користь Англії дали вісайські бородавчасті свині з Брістольського зоопарку. Раніше ці кабани передбачили перемогу англійців над Україною.

Що стосується реальних фахівців, то аналітики букмекерських контор також віддають перевагу Англії. Котирування букмекерів на перемогу підопічних Гарета Саутгейта – 1.84, на перемогу Італії – 2.06. До речі, англійці настільки впевнені в перемозі своєї команди, що роблять переможні тату ще до фіналу.