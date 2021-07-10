УЄФА покарала Англію за пенальті в матчі з Данією

За те, що британські фанати намагалися засліпити Шмейхеля лазерною указкою під час 11-метрового Кейна, Англійська асоціація заплатить 30 тисяч євро штрафу

Шмейхель і фанати збірної Англії / Фото: Reuters, Twitter

УЄФА виніс рішення щодо дисциплінарної справи за підсумками матчу 1/2 фіналу Євро-2020 Англія – Данія 2:1, в якому воротарю данців Касперу Шмейхелю світили в обличчя лазерною указкою під час пенальті Гаррі Кейна.

Як інформує сайт Європейської футбольної спілки, Англійська футбольна асоціація оштрафована на 30 тисяч євро за використання фанатами лазерної указки, заворушення під час виконання національних гімнів і використання піротехнічних виробів.

Шмейхеля намагались засліпити на Євро-2020 / Фото: Twitter

Нагадаємо, незважаючи на потрапляння лазером прямісінько в обличчя, Шмейхель відбив 11-метровий у виконанні Гаррі Кейна в додатковий час, проте з добивання кіпер все ж пропустив м'яч від форварда Тоттенгема, який виявився для Англії переможним і вивів її до фіналу Євро-2020.

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У фіналі Євро-2020 Англія зіграє з Італією. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" 11 липня.