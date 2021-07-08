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Воротаря Данії намагалися засліпити в момент пенальті

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 12:07
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Уболівальники збірної Англії світили лазерною указкою в обличчя Касперу Шмейхелю, попри це кіпер данців відбив 11-метровий у виконанні Гаррі Кейна
Шмейхеля намагались засліпити на Євро-2020
Шмейхеля намагались засліпити на Євро-2020 / Фото: Twitter

Англійські фанати під час півфінального матчу Євро-2020 проти Данії 2:1 заважали данському воротареві Касперу Шмейхелю лазерною указкою. Зокрема, його намагалися засліпити під час пенальті, призначеного в овертаймі.

Незважаючи на потрапляння лазером прямісінько в обличчя, Шмейхель відбив 11-метровий у виконанні Гаррі Кейна, проте з добивання кіпер все ж пропустив м'яч від форварда Тоттенгема, який виявився для Англії переможним.

Нагадаємо, що пенальті, призначений у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. Як ми писали раніше, Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро. "Пенальті на Стерлінгу точно не було", – заявив Жозе.

У Стерлінга пірнання як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж на скандальний пенальті на користь Англії.

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

Нагадаємо, у фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.

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C
D
E
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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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