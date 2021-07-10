Вболівальницю звільнили за похід на матч Євро під час лікарняного

Фанатка збірної Англії втратила роботу, збрехавши начальству про свою хворобу, а сама в цей час вирушила на стадіон. ЇЇ брехню розкрили, коли бос побачив свою підлеглу на стадіоні

Вболівальницю звільнили після відвідування матчу Євро-2020 / Фото: Daily Mail / Sport

Вболівальниця збірної Англії втратила роботу після відвідування півфінального матчу Євро-2020 між Англією і Данією (2:1).

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37-річна Ніна Фарукі отримала квиток в останній момент. Вона подумала, що не зможе взяти відгул через брак персоналу на роботі, тому збрехала начальству, що захворіла, а сама в цей час вирушила з Лідса до Лондону.

План Ніни провалився ще в першому таймі, коли жінка потрапила в об'єктив телекамери, святкуючи перший гол своєї команди. Кадри з Ніною бачив весь світ, а деякі журналісти навіть окремо відзначали її в соцмережах за яскраві емоції.

Єдиний, хто не розділив її радість – бос Ніни. Вранці він зателефонував жінці та сказав, що вона може не виходити на роботу. Представник компанії заявив, що у них не було іншого виходу, як звільнити прогульницю. Проте, вони дадуть вихідний всім працівникам в понеділок, на наступний день після фіналу. До речі ми писали що в Англії побоюються зриву фіналу Євро-2020.