11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 03:00
Колумбія 3
Перу 2
10 липня 21:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
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Вболівальницю звільнили за похід на матч Євро під час лікарняного

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 12:15
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Фанатка збірної Англії втратила роботу, збрехавши начальству про свою хворобу, а сама в цей час вирушила на стадіон. ЇЇ брехню розкрили, коли бос побачив свою підлеглу на стадіоні
Вболівальницю звільнили після відвідування матчу Євро-2020
Вболівальницю звільнили після відвідування матчу Євро-2020 / Фото: Daily Mail / Sport

Вболівальниця збірної Англії втратила роботу після відвідування півфінального матчу Євро-2020 між Англією і Данією (2:1).

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37-річна Ніна Фарукі отримала квиток в останній момент. Вона подумала, що не зможе взяти відгул через брак персоналу на роботі, тому збрехала начальству, що захворіла, а сама в цей час вирушила з Лідса до Лондону.

План Ніни провалився ще в першому таймі, коли жінка потрапила в об'єктив телекамери, святкуючи перший гол своєї команди. Кадри з Ніною бачив весь світ, а деякі журналісти навіть окремо відзначали її в соцмережах за яскраві емоції.

Єдиний, хто не розділив її радість – бос Ніни. Вранці він зателефонував жінці та сказав, що вона може не виходити на роботу. Представник компанії заявив, що у них не було іншого виходу, як звільнити прогульницю. Проте, вони дадуть вихідний всім працівникам в понеділок, на наступний день після фіналу. До речі ми писали що в Англії побоюються зриву фіналу Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
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