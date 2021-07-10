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За день до фіналу Євро-2020: помер знаменитий форвард збірної Англії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 12:00
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Відомий у минулому футболіст англійської збірної і Іпсвіча Пол Марінер помер у віці 68 років від раку мозку
Пол Марінер зіграв 35 матчів за Англію
Пол Марінер зіграв 35 матчів за Англію / Фото: Twitter

Завтра історичний день для збірної Англії. Вперше команда зіграє у фіналі чемпіонату Європи. На жаль, цього вже не побачить колишній нападник збірної Англії Пол Марінер. Він помер у віці 68 років.

"Ми висловлюємо співчуття його родині, друзям і колишнім клубам" , – йдеться в повідомленні прес-служба національної команди.

Причина смерті Марінера – рак мозку.

За збірну Англії Марінер виступав з 1977 по 1985 рік. Він провів 35 матчів, в яких забив 13 голів. У складі Іпсвіча Марінер виграв Кубок УЄФА (1981) і Кубок Англії (1978).

Також він виступав за Плімут Аргайл, Арсенал і Портсмут.

Після закінчення кар'єри тренував Плімут, американський Нью-Інгленд Революшн і канадський Торонто.

Раніше ми розповідали, що помер колишній футболіст київського Динамо: працював таксистом і пропав без вісті.

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