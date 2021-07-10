За день до фіналу Євро-2020: помер знаменитий форвард збірної Англії

Завтра історичний день для збірної Англії. Вперше команда зіграє у фіналі чемпіонату Європи. На жаль, цього вже не побачить колишній нападник збірної Англії Пол Марінер. Він помер у віці 68 років.
"Ми висловлюємо співчуття його родині, друзям і колишнім клубам" , – йдеться в повідомленні прес-служба національної команди.
We & # 39; re sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions , Has passed away at the age of 68.- England (@England) July 10, 2021
Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.
Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4
Причина смерті Марінера – рак мозку.
За збірну Англії Марінер виступав з 1977 по 1985 рік. Він провів 35 матчів, в яких забив 13 голів. У складі Іпсвіча Марінер виграв Кубок УЄФА (1981) і Кубок Англії (1978).
Також він виступав за Плімут Аргайл, Арсенал і Портсмут.
Після закінчення кар'єри тренував Плімут, американський Нью-Інгленд Революшн і канадський Торонто.
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