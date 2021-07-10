За день до фіналу Євро-2020: помер знаменитий форвард збірної Англії

Відомий у минулому футболіст англійської збірної і Іпсвіча Пол Марінер помер у віці 68 років від раку мозку

Пол Марінер зіграв 35 матчів за Англію / Фото: Twitter

Завтра історичний день для збірної Англії. Вперше команда зіграє у фіналі чемпіонату Європи. На жаль, цього вже не побачить колишній нападник збірної Англії Пол Марінер. Він помер у віці 68 років.

"Ми висловлюємо співчуття його родині, друзям і колишнім клубам" , – йдеться в повідомленні прес-служба національної команди.

We & # 39; re sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions , Has passed away at the age of 68.



Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.



Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4 - England (@England) July 10, 2021

Причина смерті Марінера – рак мозку.

За збірну Англії Марінер виступав з 1977 по 1985 рік. Він провів 35 матчів, в яких забив 13 голів. У складі Іпсвіча Марінер виграв Кубок УЄФА (1981) і Кубок Англії (1978).

Також він виступав за Плімут Аргайл, Арсенал і Портсмут.

Після закінчення кар'єри тренував Плімут, американський Нью-Інгленд Революшн і канадський Торонто.

Раніше ми розповідали, що помер колишній футболіст київського Динамо: працював таксистом і пропав без вісті.