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Тренер Италии – герой Храброго сердца! Эпическая обложка перед финалом Евро

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 22:29
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Накануне решающего поединка чемпионата Европы против англичан шотландское медиа представило коуча итальянцев Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса
Манчини - итальянский Уильям Уоллес
Манчини - итальянский Уильям Уоллес / Фото: Reuters

В финале Евро-2020 против Англии, который состоится 11 июля на "Уэмбли", у Италии будет солидная поддержка среди шотландцев.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Об этом свидетельствует обложка субботнего выпуска шотландского журнала The National, на которой оказался тренер итальянцев Роберто Манчини. Он предстал в образе героя "Храброго сердца" Уильяма Уоллеса.

Напомним, этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии.

На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: "Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем допустить, чтобы они еще 55 лет болтали об этом!"

Имеется в виду, что последние 55 лет главным предметом гордости английских фанов является выигрыш домашнего ЧМ-1966.

Интересно, что накануне финала Евро-2020 Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.

"Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч", – сказал Манчини.

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