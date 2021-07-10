Перед фіналом Євро травма у провідного півзахисника англійців

Філ Фоден з Манчестер Сіті пропустив тренування перед вирішальним матчем чемпіонату Європи з італійцями. Втім, його участь у фіналі не виключена

Півзахисник збірної Англії Філ Фоден / Фото: Reuters

Неприємні новини для вболівальників збірної Англії перед фіналом Євро-2020 з Італією, який відбудеться 11 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Напередодні головного матчу турніру півзахисник англійців Філ Фоден пропустив тренування команди. У 21-річного одноклубника Олександра Зінченка з Манчестер Сіті – ушкодження.

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Утім, як повідомляє Sky Sports, пропуск тренування був, радше, запобіжним засобом, а не показником серйозності травми, яка не має перешкодити участі футболіста в поєдинку з італійцями.

Зазначається, що інші гравці англійської команди перед фіналом Євро-2020 тренувалися без обмежень.

Як ми писали раніше, тварини вже передбачили переможця фіналу Євро-2020. Сурикати з лондонського зоопарку, сибірський тигр з Красноярська і вісайські бородавчасті свині з Брістоля чекають на перемогу англійців.