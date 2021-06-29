29 червня 37’
Англія 0
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Стрім матчу Швеція – Україна. Дивимося матч Євро-2020 разом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 19:28
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Україна вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Суперником команди Андрія Шевченка стане Швеція, яку ми вже обігравали на Євро-2012
Стрім матчу Швеція - Україна
Стрім матчу Швеція - Україна

Сьогодні збірна України зустрінеться зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде трансляція Швеція – Україна у вигляді мультимедійного онлайну.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Крім цього, ми проведемо стрім матчу Швеція – Україна в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Швеція вийшла в плей-офф Євро з першого місця в групі E, залишивши позаду Іспанію, Словаччину та Польщу. Шведи здобули дві перемоги і ще один матч звели внічию, пропустивши на груповому етапі лише два м'ячі.

До речі, саме перемога Швеції над Польщею вивела Україну в 1/8 фіналу. Завдяки шведам наша команда потрапила в число кращих, що зайняли треті місця в своїх групах.

Втім, букмекери вважають, що більше подарунків Україні шведи робити не будуть. Коефіцієнт на перемогу Швеції в основний час – 2.53, на нічию – 3.30, на перемогу України – 3.10.

Раніше ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
0:0 (37’)
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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