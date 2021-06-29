Стрім матчу Швеція – Україна. Дивимося матч Євро-2020 разом

Україна вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Суперником команди Андрія Шевченка стане Швеція, яку ми вже обігравали на Євро-2012

Стрім матчу Швеція - Україна

Сьогодні збірна України зустрінеться зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде трансляція Швеція – Україна у вигляді мультимедійного онлайну.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Крім цього, ми проведемо стрім матчу Швеція – Україна в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Швеція вийшла в плей-офф Євро з першого місця в групі E, залишивши позаду Іспанію, Словаччину та Польщу. Шведи здобули дві перемоги і ще один матч звели внічию, пропустивши на груповому етапі лише два м'ячі.

До речі, саме перемога Швеції над Польщею вивела Україну в 1/8 фіналу. Завдяки шведам наша команда потрапила в число кращих, що зайняли треті місця в своїх групах.

Втім, букмекери вважають, що більше подарунків Україні шведи робити не будуть. Коефіцієнт на перемогу Швеції в основний час – 2.53, на нічию – 3.30, на перемогу України – 3.10.

Раніше ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.