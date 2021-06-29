Швеція програє Україні через диявольське прокляття

Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру

Лінделеф принесе збірній Швеції невдачу / Фото: Reuters

Збірній Швеції сьогодні судилося програти Україні в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.

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Вболівальники в Мережі помітили, що всі збірні, яким бажають успіху в офіційному акаунті Манчестер Юнайтед, в результаті програють і залишають турнір. Так сталося в ситуаціях з Деніелом Джеймсом з Уельсу, Бруну Фернандешом з Португалії, а вчора дісталося головному фавориту турніру Франції і Полю Погба зокрема.

На щастя для нас, в складі "Червоних дияволів" виступає шведський захисник Віктор Лінделеф, і сьогодні він отримав напуття від свого клубу, як і англійські збірники.

Реніше ми спрогнозували, що Україна обіграє Швецію 3:2. За допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час.