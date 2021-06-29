Україна обіграє Швецію 3:2: спрогнозували переможця матчу за допомогою футбольної математики

За допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час

Україна обіграє Швецію з рахунком 3:2

Сьогодні збірна України вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020. Нашим суперником буде міцна команда Швеції. Матч розпочнеться о 22:00, але ми заглянули в майбутнє і завдяки аналітиці Спорт.Сегодня вже знаємо, хто переможе! Онлайн Швеція – Україна є на нашому сайті.

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Тренери

Андрій Шевченко vs Янне Андерсон. Обидва тренери біля керма своїх команд по п'ять років. Відсоток перемог збірних при них ідентичний – 52%. Поки нічия.

Оборона

Георгій Бущан vs Робін Ольсен. Жора – один з лідерів Євро по сейвам: 11 в трьох матчах. Однак на Євро Україна вже пропустила 5 м'ячів, шведи – 2. Захист скандинавів не змогли пробити навіть іспанці. До того ж оборона Швеції набагато досвідченіша і виглядає краще. 0:1 – шведи виходять вперед!

Атака

Андрій Ярмоленко vs Еміль Форсберг. Ці гравці потрапили в символічну збірну групового турніру. Ярмоленко забив два голи, один з них – в ворота Нідерландів – кращий на турнірі. На рахунку Форсберга – 3 м'ячі, Еміль – в числі кращих бомбардирів.

У нас є ще зірки: Зінченко, Маліновський і Яремчук. У шведів – Кулусевскі, Екдаль і Ісак. Нарешті, Україна і Швеція забили на Євро-2020 порівну – по 4 голи. Рахунок залишається колишнім.

Статистика

Число ударів на Євро-2020: Україна – 30 (14 в ствір), Швеція – 29 (8)

Проведено атак: Україна – 93, Швеція – 89

Володіння м'ячем: Україна – 47%, Швеція – 36%

Точність пасів: Україна – 85%, Швеція – 67%

Наша команда в кожному компоненті сильніша за свого сьогоднішнього суперника. 1:1 – Україна зрівнює рахунок!

Історія

Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Всього Україна і Швеція грали між собою чотири рази. Шведи виграли один матч, також була зафіксована одна нічия і ще два поєдинки завершилися на користь України, в тому числі пам'ятний на Євро-2012. Тоді наша команда здобула перемогу з рахунком 2:1, а нинішній наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко оформив дубль. Наші виходять вперед – 2:1!

Форма і прогнози

Швеція – Україна: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Шведи в своїй групі набрали 7 очок і посіли 1-е місце. Україна ж з трьома очками – тільки 3-тя. Не дивно, що букмекери більше вірять в перемогу Швеції: 1.75 х 2.19. 2:2 – шведи зрівнюють рахунок.

Витривалість

Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

За три матчі Україна пробігла 314 км, Швеція – 332 км. При цьому українці мали на 2 дні більше на відновлення. Це велика перевага в подібних турнірах. 3:2 – Україна забиває в овертаймі і перемагає!