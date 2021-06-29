29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна обіграє Швецію 3:2: спрогнозували переможця матчу за допомогою футбольної математики

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 17:25
Копіювати лінк
За допомогою футбольної математики ми спрогнозували перемогу команди Андрія Шевченка. Наша команда здобуде вольову перемогу в додатковий час
Україна обіграє Швецію з рахунком 3:2
Україна обіграє Швецію з рахунком 3:2

Сьогодні збірна України вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020. Нашим суперником буде міцна команда Швеції. Матч розпочнеться о 22:00, але ми заглянули в майбутнє і завдяки аналітиці Спорт.Сегодня вже знаємо, хто переможе! Онлайн Швеція – Україна є на нашому сайті.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Тренери

Андрій Шевченко vs Янне Андерсон. Обидва тренери біля керма своїх команд по п'ять років. Відсоток перемог збірних при них ідентичний – 52%. Поки нічия.

Оборона

Георгій Бущан vs Робін Ольсен. Жора – один з лідерів Євро по сейвам: 11 в трьох матчах. Однак на Євро Україна вже пропустила 5 м'ячів, шведи – 2. Захист скандинавів не змогли пробити навіть іспанці. До того ж оборона Швеції набагато досвідченіша і виглядає краще. 0:1 – шведи виходять вперед!

Атака

Андрій Ярмоленко vs Еміль Форсберг. Ці гравці потрапили в символічну збірну групового турніру. Ярмоленко забив два голи, один з них – в ворота Нідерландів – кращий на турнірі. На рахунку Форсберга – 3 м'ячі, Еміль – в числі кращих бомбардирів.

У нас є ще зірки: Зінченко, Маліновський і Яремчук. У шведів – Кулусевскі, Екдаль і Ісак. Нарешті, Україна і Швеція забили на Євро-2020 порівну – по 4 голи. Рахунок залишається колишнім.

Статистика

Число ударів на Євро-2020: Україна – 30 (14 в ствір), Швеція – 29 (8)

Проведено атак: Україна – 93, Швеція – 89

Володіння м'ячем: Україна – 47%, Швеція – 36%

Точність пасів: Україна – 85%, Швеція – 67%

Наша команда в кожному компоненті сильніша за свого сьогоднішнього суперника. 1:1 – Україна зрівнює рахунок!

Історія

Шева двічі забив шведам на Євро-2012
Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Всього Україна і Швеція грали між собою чотири рази. Шведи виграли один матч, також була зафіксована одна нічия і ще два поєдинки завершилися на користь України, в тому числі пам'ятний на Євро-2012. Тоді наша команда здобула перемогу з рахунком 2:1, а нинішній наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко оформив дубль. Наші виходять вперед – 2:1!

Форма і прогнози

Швеція – Україна: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Шведи в своїй групі набрали 7 очок і посіли 1-е місце. Україна ж з трьома очками – тільки 3-тя. Не дивно, що букмекери більше вірять в перемогу Швеції: 1.75 х 2.19. 2:2 – шведи зрівнюють рахунок.

Витривалість

Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

За три матчі Україна пробігла 314 км, Швеція – 332 км. При цьому українці мали на 2 дні більше на відновлення. Це велика перевага в подібних турнірах. 3:2 – Україна забиває в овертаймі і перемагає!

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

14 600 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти