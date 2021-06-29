Стрим матча Швеция – Украина. Смотрим матч Евро-2020 вместе

Украина впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы. Соперником команды Андрея Шевченко станет Швеция, которую мы уже обыгрывали на Евро-2012

Стрим матча Швеция - Украина

Сегодня сборная Украины встретится со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет трансляция Швеция – Украины в виде мультимедийного онлайна.

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Кроме этого, мы проведем стрим матча Швеция – Украина в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Швеция вышла в плей-офф Евро с первого места в группе E, оставив позади Испанию, Словакию и Польшу. Шведы одержали две победы и еще один матч свели вничью, пропустив на групповом этапе всего два мяча.

Кстати, именно победа Швеции над Польшей вывела Украину в 1/8 финала. Благодаря шведам наша команда попала в число лучших, занявших третьи места в своих группах.

Впрочем, букмекеры считают, что больше подарков Украине шведы делать не будут. Коэффициент на победу Швеции в основное время – 2.53, на ничью – 3.30, на победу Украины – 3.10.

Ранее мы писали, что Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия. Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.