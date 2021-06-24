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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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Спасибі Швеції, поважаємо – збірна України подякувала за вихід до плей-оф Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 10:07
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Основний воротар нашої команди Григорій Бущан з пієтетом поставився до майбутнього суперника в матчі 1/8 фіналу ЧЄ, який відбудеться у вівторок в Глазго
/ Фото: Reuters

Наші футболісти вперше в історії подолали бар'єр групового етапу. Солідно допомогли їм у цьому збірні Іспанії та Швеції, Бельгії та Данії. Вашій увазі – повна сітка плей-оф Євро-2020.

Своїми емоціями з телеканалами "Футбол" поділився український голкіпер Георгій Бущан:

"Звичайно, емоції позитивні. Я дивився матчі в компанії з Пятовим і Марлосом. По телевізору в нас показували Іспанію – Словаччину, а на iPad стежили за поляками і шведами. Швеція набрала сім очок в нелегкій групі. Команда гідна поваги. Ми сподівалися на краще, і фортуна нам усміхнулася.

Напевно, хотілося, щоб на полі ми самі все вирішили, але, на жаль, не вийшло порадувати вболівальників. Знаємо, мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували. Спробуємо виправити становище, в яке ми себе загнали. Будемо налаштовувати себе. Якщо доля нам дає другий шанс, мусимо спробувати ним скористатися".

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Дивіться, як іспанці розгромили словаків:

Після двох турів Бущан відгукувався про гру на Євро: "Не треба нами пишатися".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
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Неділя, 27 червня
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