Спасибі Швеції, поважаємо – збірна України подякувала за вихід до плей-оф Євро

Наші футболісти вперше в історії подолали бар'єр групового етапу. Солідно допомогли їм у цьому збірні Іспанії та Швеції, Бельгії та Данії. Вашій увазі – повна сітка плей-оф Євро-2020.

Своїми емоціями з телеканалами "Футбол" поділився український голкіпер Георгій Бущан:

"Звичайно, емоції позитивні. Я дивився матчі в компанії з Пятовим і Марлосом. По телевізору в нас показували Іспанію – Словаччину, а на iPad стежили за поляками і шведами. Швеція набрала сім очок в нелегкій групі. Команда гідна поваги. Ми сподівалися на краще, і фортуна нам усміхнулася.

Напевно, хотілося, щоб на полі ми самі все вирішили, але, на жаль, не вийшло порадувати вболівальників. Знаємо, мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували. Спробуємо виправити становище, в яке ми себе загнали. Будемо налаштовувати себе. Якщо доля нам дає другий шанс, мусимо спробувати ним скористатися".