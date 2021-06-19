Не потрібно нами пишатися – футболіст збірної України відгукнувся про гру на Євро

Воротар київського Динамо Георгій Бущан вважає, що він і його партнери поки що не зробили на чемпіонаті Європи нічого героїчного

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Після двох турів групового етапу збірна України посідає друге місце в групі С. Однак путівку в 1/8 фіналу наші футболісти ще не забезпечили. Все вирішиться в дуелі з австрійцями в понеділок. Поки ж воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан розповів про свої емоції від турніру і про те, чого чекати далі.

Тим часом на збірну України "наїхали" за російську мову Джулай та Кокотюха: "Що вони співають?"

Слова одесита, який вважає, що рано команді співати дифірамби, наводить офіційний сайт УАФ. Виділимо з них основне.

Про рівень свій та збірної:

"Ми ще не зробили нічого такого, щоб нами пишалися. У нас часто буває, що від любові до ненависті один крок. Я роблю свою роботу, намагаюся виконувати її якісно і не хочу зупинятися. Мені лестить увага, але намагаюся не думати про це. Пройшов той вік, щоб я вражаючі тим, що про мене пишуть... Коли мене викликали в збірну вперше, думав що це жарт. Але коли приїхав, то було не до жартів. Всі почали готуватися до матчів".

Про підготовку до гри з Австрією:

"Якщо будемо думати про нічию, то ці думки на нас вплинуть. Я ще не проводив жоден матч з думкою, що треба зіграти внічию. Ми виходимо на поле перемагати. Думаю, збірна Австрії також буде налаштовуватися на перемогу. Тому буде цікавий матч, ми його все чекаємо. Поки що серед тренувального процесу у нас рідко знаходиться можливість, щоб відпрацювати пенальті. Але перед іграми ми переглядаємо, хто куди б'є пенальті, так що можна вгадати".

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Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія: