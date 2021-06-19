19 червня 25’
Угорщина 0
Франція 0
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Не потрібно нами пишатися – футболіст збірної України відгукнувся про гру на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 15:57
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Воротар київського Динамо Георгій Бущан вважає, що він і його партнери поки що не зробили на чемпіонаті Європи нічого героїчного
/ Фото: Reuters

Після двох турів групового етапу збірна України посідає друге місце в групі С. Однак путівку в 1/8 фіналу наші футболісти ще не забезпечили. Все вирішиться в дуелі з австрійцями в понеділок. Поки ж воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан розповів про свої емоції від турніру і про те, чого чекати далі.

Тим часом на збірну України "наїхали" за російську мову Джулай та Кокотюха: "Що вони співають?"

Слова одесита, який вважає, що рано команді співати дифірамби, наводить офіційний сайт УАФ. Виділимо з них основне.

  • Про рівень свій та збірної:

"Ми ще не зробили нічого такого, щоб нами пишалися. У нас часто буває, що від любові до ненависті один крок. Я роблю свою роботу, намагаюся виконувати її якісно і не хочу зупинятися.

Мені лестить увага, але намагаюся не думати про це. Пройшов той вік, щоб я вражаючі тим, що про мене пишуть... Коли мене викликали в збірну вперше, думав що це жарт. Але коли приїхав, то було не до жартів. Всі почали готуватися до матчів".

  • Про підготовку до гри з Австрією:

"Якщо будемо думати про нічию, то ці думки на нас вплинуть. Я ще не проводив жоден матч з думкою, що треба зіграти внічию. Ми виходимо на поле перемагати. Думаю, збірна Австрії також буде налаштовуватися на перемогу. Тому буде цікавий матч, ми його все чекаємо.

Поки що серед тренувального процесу у нас рідко знаходиться можливість, щоб відпрацювати пенальті. Але перед іграми ми переглядаємо, хто куди б'є пенальті, так що можна вгадати".

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Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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Неділя, 20 червня
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Понеділок, 21 червня
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