Чудова сімка: всі воротарі збірної України, яким не забили пенальті

Динамівець Георгій Бущан став сьомим воротарем в історії збірної України, кому не змогли забити суперники з одинадцятиметрового удару

Бущан відбив удар Аліоскі з 11 метрів / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020 – 2:1. Єдиний гол македонці забили після добивання з пенальті. Але це вже не вина Георгія Бущана, він свою роботу зробив на відмінно. Відбив удар з 11 метрів Езгіяна Аліоскі.

Таким чином, Бущан став сьомим українським воротарем, який парирував пенальті в національній команді, повідомляє sport.ua.

Першим був Олександр Помазун, який в 1992 році відбив удар Фішера в матчі з Угорщиною. За ним рятували наші ворота Дмитро Тяпушкін, В'ячеслав Кернозенко, Олександр Шовковський, Олександр Рибка і Андрій П'ятов.

Додамо, що поєдинок в Бухаресті відзначився ще одним рекордом. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.