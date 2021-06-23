Швеція – Польща: де дивитися матч Євро-2020

Поєдинок групи Е, від результату якого залежить подальша доля збірної України, розпочнеться о 19:00 за київським часом. Він буде показаний на ТБ і в інтернеті

Форвард збірної Польщі Левандовський / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч третього туру Євро-2020 у групі Е Швеція – Польща. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Польща доступний на нашому сайті.

Відзначимо, що від результату цього матчу залежить доля збірної України. Якщо шведи не програють полякам, то команда Андрія Шевченка може розраховувати на вихід до 1/8 фіналу.

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Польща в середу, 23 червня, починаючи з 19:00, в режимі переклички з грою Словаччина – Іспанія покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція гри доступна на сервісі OLL.TV.

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають мікроскопічним фаворитом матчу Польщу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на перемогу Швеції – 2.70, на нічию – 3.55. Найбільш ймовірними рахунками називаються 1:1 і 1:0 на користь Польщі.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Один гравець Польщі, в середньому, на 2 млн євро дорожчий за одного футболіста Швеції – за оцінками Transfermarkt. Найдорожчий у шведів – форвард Александер Ісак (40 млн), у поляків – нападник Роберт Левандовський (60 млн євро)

Дивіться, як у попередньому турі Польща зіграла 1:1 з Іспанією, а Швеція обіграла 1:0 Словаччину