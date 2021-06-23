23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Швеція – Польща: де дивитися матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 11:28
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Поєдинок групи Е, від результату якого залежить подальша доля збірної України, розпочнеться о 19:00 за київським часом. Він буде показаний на ТБ і в інтернеті
Форвард збірної Польщі Левандовський
Форвард збірної Польщі Левандовський / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч третього туру Євро-2020 у групі Е Швеція – Польща. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Польща доступний на нашому сайті.

Відзначимо, що від результату цього матчу залежить доля збірної України. Якщо шведи не програють полякам, то команда Андрія Шевченка може розраховувати на вихід до 1/8 фіналу.

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Польща в середу, 23 червня, починаючи з 19:00, в режимі переклички з грою Словаччина – Іспанія покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція гри доступна на сервісі OLL.TV.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають мікроскопічним фаворитом матчу Польщу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на перемогу Швеції – 2.70, на нічию – 3.55. Найбільш ймовірними рахунками називаються 1:1 і 1:0 на користь Польщі.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Один гравець Польщі, в середньому, на 2 млн євро дорожчий за одного футболіста Швеції – за оцінками Transfermarkt. Найдорожчий у шведів – форвард Александер Ісак (40 млн), у поляків – нападник Роберт Левандовський (60 млн євро)

Дивіться, як у попередньому турі Польща зіграла 1:1 з Іспанією, а Швеція обіграла 1:0 Словаччину

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Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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