Швеція – Польща: онлайн-трансляція доленосного для України матчу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку шведів і поляків у групі Е – відео, фото і коментарі протистояння з українським слідом в Санкт-Петербурзі

Ісак vs Левандовський, Швеція vs Польща / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, відбувається матч третього туру Євро-2020 в групі Е – Швеція – Польща. Початок поєдинку в Санкт-Петербурзі, від якого залежить доля збірної України, о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння – з відео, фото та коментарями.

ТУРНІРНА СИТУАЦІЯ

Україна в цьому матчі вболіває проти Польщі, адже її перемога залишить нас за бортом 1/8 фіналу. Якщо ж поляки не виграють у шведів, а в паралельному поєдинку цієї групи Іспанія обіграє Словаччину 1:0, 2:1, 3:2 (або з різницею в два м'ячі і більше), то команда Шевченка потрапить до плей-оф з третього місця.

Підсумок мрії для України сьогодні – Швеція виграє свою групу і виходить в 1/8 фіналу на нас.

Відзначимо, що Швеція вже гарантувала собі путівку до плей-оф, але поки незрозуміло, з якого місця. Якщо це буде друге – вийде на Хорватію, якщо третє – на Бельгію.

Полякам же сьогодні для того, щоб продовжити виступ на Євро, потрібна тільки перемога – яка, повторимося, невигідна Україні.

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРОЮ

Півзахисник збірної Швеції Себастьян Ларссон: "Стабільність, яку ми створювали протягом тривалого часу, дає нам можливість виживати в матчах. Безумовно, ми хочемо грати агресивніше і більше атакувати під час матчів. Але у нас є сильна якість, яке дозволяє нам пристосовуватися до тієї форми, якої набуває гра, і нічого не дарувати супернику. Здорово, що вийшли до плей-оф уже після двох матчів, але ми хочемо більшого, тому постараємося виграти групу"

Півзахисник збірної Польщі Матеуш Кліх: "Нічия з Іспанією додала нам спокою. Головне завдання в матчі зі шведами – стримати Ісака. Я налаштований оптимістично, у нас є план"

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Швеція: Ульсен – Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон – С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг – Ісак, Квайсон

Польща: Щенсний – Берешинський, Беднарек, Глік – Южвяк, Модер, Крихов'як, Зелінський, Пухач – Левандовський, Свідерський

Дивіться, як у попередньому турі Польща зіграла 1:1 з Іспанією, а Швеція обіграла 1:0 Словаччину

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики FAVBET вважають мікроскопічним фаворитом матчу Польщу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на перемогу Швеції – 2.70, на нічию – 3.55. Найбільш ймовірними рахунками називаються 1:1 і 1:0 на користь Польщі.

ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Польща в середу, 23 червня, починаючи з 19:00, в режимі переклички з грою Словаччина – Іспанія покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція гри доступна на сервісі OLL.TV.