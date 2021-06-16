Шовковський показав "дім" України в Бухаресті і готується грати в більшості

Тренер збірної України Олександр Шовковський напередодні матчу Євро-2020 з Північною Македонією показав стадіон в Бухаресті, на якому команда Шевченка проведе два поєдинки

Олександр Шовковський на Національному стадіоні у Бухаресті / Фото: Instagram

Колишній голкіпер збірної України і київського Динамо Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу національної команди на Євро-2020, показав дім "синьо-жовтих" на найближчий час. Завтра, 17 червня, в Бухаресті Україна проведе матч проти збірної Північної Македонії. У 1-му турі українці в боротьбі програли Нідерландам 2:3.

Поєдинок із македонцями, а також заключний матч групового етапу України з Австрією пройде на Національному стадіоні в Бухаресті.

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"Цей стадіон повинен стати нашою домашньою ареною на наступні два матчі. Сподіваємося на шалену підтримку вболівальників і готуємося грати в більшості. Слава Україні!", – підписав фото в Instagram Шовковський.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА проведе суддівський експеримент над збірною Українив матчі з македонцями.

Також ми пропонуємо вам вибрати кращий гол першого туру Євро-2020. УЄФА визначив чотирьох претендентів на кращий гол першого туру, серед них – півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який забив шикарний гол у ворота Нідерландів.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна