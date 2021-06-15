УЄФА над збірною України проведе суддівський експеримент в матчі з македонцями

Головним арбітром другого матчу підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020, який відбудеться в четвер у Бухаресті, буде аргентинець Рапалліні

Післязавтра збірна України проведе другу зустріч чемпіонату Європи. У столиці Румунії "синьо-жовті" зіграють з одним з андердогів турніру – командою Північної Македонії. Сьогодні став відомий незвичайний склад суддівської бригади на цей матч групи С.

Напередодні Циганков в збірній відновився після травми, над Зубковим ще чаклують.

Інформація з'явилася на офіційному сайті УЄФА.

Головним на поле буде 43-річний аргентинець (!) Фернандо Андрес Рапалліні. Він є суддею ФІФА з 2014 року. Обслуговував матчі молодіжного чемпіонату світу-2019 в Польщі, де українці виграли золоті медалі. Фернандо судив зустріч Нігерія – Україна (1:1) і призначив у ворота Андрія Луніна 11-метровий.

Дізнайтеся, що "Героям слава!" з'явиться не тільки на футболках збірної України.

Арбітри з Південної Америки обслуговують деякі матчі Євро-2020 в межах обміну між конфедерациями континентів. Зокрема, європейці з'являться на Кубку Америки, який стартував в Бразилії. Допомагати Рапалліні на лініях будуть його співвітчизники, а ось четвертим суддею попрацює словенець Славко Вінчич. Із системою VAR розберуться арбітри з Іспанії та Італії.

Тим часом кондитер зробив десерт з учасників Євро, але проігнорував нашу команду.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна: