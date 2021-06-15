А де Україна? Кондитер зробив десерт з учасників Євро, але проігнорував нашу команду

У Німеччині кондитер зробив солодощі з прапорами учасників Євро-2020, але обійшов стороною поєдинок України проти Нідерландів, який став поки кращим на турнірі

Десерту з прапором України не знайшлось

Німецький кондитер Людовик Гербойн зобразив матчі Євро-2020 у вигляді апетитної випічки. Матчі стартового туру були перетворені на справжнє кондитерське мистецтво. Кожне тістечко отримало прапорці команд.

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Втім, німець з якихось причин вирішив проігнорувати один з найцікавіших матчів на першому тижні турніру, а саме протистояння України та Нідерландів.

Поєдинок видався неймовірно драматичним і подарував уболівальникам обох команд масу емоцій. Шкода тільки, що все завершилося нашою поразкою.

Головну увагу Гербойн приділив стартовому поєдинку рідної збірної на Євро-20202. Сьогодні Німеччина зустрінеться з чинними чемпіонами світу Францією. Онлайн матчу Німеччина – Франція буде доступний на нашому сайті.