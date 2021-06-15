15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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"Героям слава!" з'явиться не тільки на футболках збірної України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 13:42
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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко анонсує появу девізу на шарфах і іншій футбольній амуніції для уболівальників
Слоган "Героям слава!" на формі збірної
Слоган "Героям слава!" на формі збірної / Фото: УАФ

Ще не затих скандал з написами "Слава Україні!" і "Героям слава!" на футболках нашої збірної на Євро-2020, а УАФ продовжує популяризувати ці девізи. Зокрема, голова організації Андрій Павелко повідомив, що скоро з'являтимуться і інші сувеніри з цими написами.

Раніше коментатор з РФ присоромив Росію за бучу з формою збірної України.

Сьогодні Павелко на своїй сторінці в Facebook розповів, що нова форма отримала популярність не тільки в Україні, але і в світі:

"Цими днями отримую багато прохань від керівників асоціацій інших країн, при особистих зустрічах в Римі і Амстердамі, а також по телефону, подарувати на пам'ять нову футболку команди Андрія Шевченка. Форма з картою України та гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!" вже стала дуже популярною не тільки серед мільйонів наших уболівальників, але і представників футбольних спільнот інших країн".

Форма збірної України з футболу
Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Ще президент УАФ повідомив, що скоро з'являться шарфи з новим дизайном, гаслами і картою єдиної України. "Наша символіка – в світовому тренді", – підсумував функціонер.

Читайте також: Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофею.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють у четвер о 16:00 проти команди Північної Македонії.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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