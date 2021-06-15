"Героям слава!" з'явиться не тільки на футболках збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко анонсує появу девізу на шарфах і іншій футбольній амуніції для уболівальників

Слоган "Героям слава!" на формі збірної / Фото: УАФ

Ще не затих скандал з написами "Слава Україні!" і "Героям слава!" на футболках нашої збірної на Євро-2020, а УАФ продовжує популяризувати ці девізи. Зокрема, голова організації Андрій Павелко повідомив, що скоро з'являтимуться і інші сувеніри з цими написами.

Раніше коментатор з РФ присоромив Росію за бучу з формою збірної України.

Сьогодні Павелко на своїй сторінці в Facebook розповів, що нова форма отримала популярність не тільки в Україні, але і в світі:

"Цими днями отримую багато прохань від керівників асоціацій інших країн, при особистих зустрічах в Римі і Амстердамі, а також по телефону, подарувати на пам'ять нову футболку команди Андрія Шевченка. Форма з картою України та гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!" вже стала дуже популярною не тільки серед мільйонів наших уболівальників, але і представників футбольних спільнот інших країн".

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Ще президент УАФ повідомив, що скоро з'являться шарфи з новим дизайном, гаслами і картою єдиної України. "Наша символіка – в світовому тренді", – підсумував функціонер.

Читайте також: Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофею.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють у четвер о 16:00 проти команди Північної Македонії.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна: